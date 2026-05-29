Női kosárlabda NB I: Laczka Miklós a TFSE új vezetőedzője
Laczka Miklós lett a női kosárlabda NB I-ben szereplő TFSE vezetőedzője.
A fővárosi klub honlapjának tájékoztatása szerint Laczka a legutóbbi hét idényben Sopronban dolgozott másodedzőként. Ebben az időszakban részese volt egy Euroliga-győzelemnek, négy bajnoki címnek és öt Magyar Kupa-sikernek.
A TFSE április 9-én jelentette be, hogy Hegedűs Péter vezetőedző a szezon végén távozik, az pedig május 8-án derült ki, hogy az NB I-ben épphogy bennmaradt UNI Győr szakmai igazgatója lett.
A Testnevelési Egyetem csapata az előző idényben a bajnokságban negyedik lett, a Magyar Kupában pedig negyeddöntős volt.
A klub pénteken azt is közölte, hogy csapatkapitánya, Tóth Franka távozik.
