Jégkorong-vb: Helsinki és Riga lesz a házigazda 2030-ban
Helsinki és Riga lesz a házigazdája a 2030-as jégkorong-világbajnokságnak.
A nemzetközi szövetség (IIHF) pénteki döntése értelmében 2030. május 10–26. között rendezik a finn és a lett fővárosban a sportági csúcseseményt.
A jövő évi vb-nek Németország (Düsseldorf és Mannheim, május 14–30.), a 2028-asnak Franciaország (Párizs és Lyon, május 12–28.), a 2029-esnek pedig Szlovákia (Pozsony és Kassa, május 11–27.) ad otthont.
Hétgólos vereséggel zárta a magyar hokiválogatott a vb-t
Jégkorong-vb: újabb nézőrekordra készülnek jövőre a németek
