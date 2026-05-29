Jégkorong-vb: Helsinki és Riga lesz a házigazda 2030-ban

A nemzetközi szövetség (IIHF) pénteki döntése értelmében 2030. május 10–26. között rendezik a finn és a lett fővárosban a sportági csúcseseményt.

A jövő évi vb-nek Németország (Düsseldorf és Mannheim, május 14–30.), a 2028-asnak Franciaország (Párizs és Lyon, május 12–28.), a 2029-esnek pedig Szlovákia (Pozsony és Kassa, május 11–27.) ad otthont.