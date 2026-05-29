Luis Enrique: Tudják, milyen motiváló az, hogy címet védhetünk?

„Nem két különböző elképzelés fog itt összecsapni egymással, hiába emeli ki mindenki ezt. Az Arsenal védelme elit, de mi is tudunk védekezni. A támadósorunk erős, de az övék is remek. A cél ugyanaz mindkét klubnál, legfeljebb máson van a hangsúly. Ami az ellenfél edzőjét, Mikel Artetát illeti, egyáltalán nem lep meg, mennyire jól teljesít a csapata. Egyértelműen megérdemelten van itt az Arsenal, s igaz ez a Premier League-címet illetően is. Arteta tökéletes munkát végez a londoniaknál” – kezdte a kétszeres BL-győztes spanyol tréner.

„Nagyon fontos, hogy koncentráltak maradjunk a teljes mérkőzés során. Hiába nyertük meg a sorozatot tavaly, s írtunk ezzel történelmet, ugyanolyan éhesek vagyunk. Tudjuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy a mostani fináléból is győztesen kerüljünk ki. Nagyon nehéz egymás után kétszer eljutni idáig, de nekünk sikerült, ami büszkeséggel tölt el.”

„Ami a felkészítést illeti, az edzések során rengeteg hangsúlyt helyeztünk a pihenésre, emellett pedig nagyon sokáig elemeztük az Arsenal játékát, noha jól tudjuk, hogyan futballoznak. Egy ilyen gyönyörű stadionban ez kiváltképp igaz, de a Bajnokok Ligája-döntőben bármi megtörténhet. Sablon volna? Lehet, de így van.”

„A Paris Saint-Germain akkora klubbá vált a világban, hogy mindenki véleményt formál róla. Most fantasztikus csapat vagyunk, de ha a következő idényben egymás után háromszor kikapunk, akkor máris krízishelyzet lesz, persze nem az öltözőben. Az elmúlt három évben megmutattuk, mire vagyunk képesek. Döntő és döntő között mindig van különbség, de állandó jelleggel közös benne, hogy nehéz. Persze, egy éve kijött a lépés, végig domináltunk, ám ami a holnapi finálét illeti, nem hiszem, hogy lenne esélyes, nagyon feszült meccs lesz.”

„Kell annál több motiváció, mint hogy itt vagyunk a döntőben? Nem hiszem. Az Arsenalt fűti, hogy először nyerhet BL-t, de tudják, milyen motiváló az, hogy címet védhetünk? Nem hiszem, hogy ebben rosszabbul állnánk. A holnapi nap a futball ünnepe lesz.”

„Az első perctől kezdve az volt a célom, amikor idejöttem, hogy ott tartsunk egyszer, ahol most. Lehet, hogy hamarabb jött össze, mint azt elsőre gondoltam volna, és persze, mondhatják, hogy ilyen lehetőségekkel, ilyen kerettel könnyű, de szeretnénk minden lehetséges trófeát elhódítani.”

„Az összes Bajnokok Ligája-meccsünket szeretem az egyenes kieséses szakaszból, elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Persze, ha ki kell emelnem egyet, az a Bayern München elleni odavágó, ez talán nem meglepő.”

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!