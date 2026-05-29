Németh Szilárd: Most azzal szolgálom a legjobban a magyar birkózás ügyét, ha önként félreállok
2015. január 31-től kezdődő, a lemondása hatályával 2026. június 30-ig tartó elnöki időszakát általánosságban így értékelte Németh Szilárd: „Hatalmas megtiszteltetés, különleges élmény volt több mint tizenegy éven át vezetni a szövetséget, az egész magyar birkózócsaládot. Sikerült összefogást és békét teremteni, átlátható és követhető működést biztosítani a szőnyegen és gazdálkodásban egyaránt, a folyamatos szakmai eredményesség mellett. A lényeg, hogy a felhalmozott tudás nemzedékről nemzedékre öröklődhessen tovább. Nálunk sikeresen kialakult a három generáció, a nagy öregek, a tapasztalt középkorúak és a tehetséges fiatalok együttműködése.”
A konkrét eredményekről így fogalmazott a távozó sportvezető: „Az elmúlt 11 évben összesen 368 világversenyes érmet szereztek a magyar birkózók a különböző korosztályokban, egy olimpiai, 13 világ- és 61 Európa-bajnoki címmel. Jelenleg hazánk az Európai Unió legeredményesebb országa, a szerzett érmek szerinti kontinentális rangsorban 42 ország közül a 6., a világranglistán 168 ország közül a 12. helyen állunk. A korszak kiemelkedő eredménye Lőrincz Tamás tokiói olimpiai arany- és Lőrincz Viktor ezüstérme, valamint az öt felnőtt világ- és tíz Európa-bajnoki cím. Hozzáteszem, a szakmai munkába sohasem szóltam bele, hagytam a felelős szakembereket dönteni.”
Elnöksége sportsikereken túlmutató alapvetései között említette Németh Szilárd az infrastruktúra-fejlesztést, a legendák, nagy bajnokok megbecsülését, a magyar birkózás külhoni kiterjesztését és a versenyrendezést. „Korábban sohasem látott sportinfrastruktúra-fejlesztés valósult meg kormányzati támogatással, összesen mintegy negyven birkózóterem megépítésével vagy felújításával, amelynek csúcspontjaként sikerült létrehozni az államilag elismert sportakadémiai rangot szerző Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát, a KIMBA-t, a magyar birkózás „szentélyét”. Ez a jövőnk záloga, enélkül nincs magyar birkózás. Megnyertük céljainknak nagy bajnokainkat, külön büszke vagyok arra, hogy gyerekkori példaképemet, egykori elnöki riválisomat, Hegedüs Csabát is sikerült visszahívni a sportágba. Elhunyt legendáink emlékét szintén kiemelten őriztük, kezdeményezésemre az MBSZ sokszor más társadalmi és civil szervezetekkel közösen felújította vagy megépíttette Kozma István, Keresztes Lajos, Weisz Richárd, Kárpáti Károly, Szilvássy Miklós és Varga János síremlékét. Két székely olimpiai bajnokunk, Keresztes Lajos és Lőrincz Márton emléktáblát, illetve szobrot kapott szülőhelyén, Alsósófalván és Korondon. Utóbbi legendánk hamvait Buenos Airesből hozattuk haza. 2017-ben az összetartozás erősítését tűzte ki célul az „Egy szőnyegen, egy nyelven – együtt a magyar birkózásért!” program elindítása. Ez lehetővé tette minden magyar állampolgársággal rendelkező határon túli versenyző számára, hogy részt vegyen az országos bajnokságokon. 2021. július 22-én, a nándorfehérvári diadal 565. évfordulóján pedig átadtuk Magyarkanizsán a KIMBA testvérintézményét, a Vajdasági Birkózóakadémiát. Fontos még megemlíteni, hogy Magyarország a nemzetközi versenyek közkedvelt helyszínévé vált, az elmúlt tizenegy évben az U15-től a veteránig minden korosztályban sikerült megrendezni összesen 11 világversenyt. Közülük is kiemelkedett a 2018-as budapesti felnőtt-vébé, amelyet Nenad Lalovics, a nemzetközi szövetség elnöke minden idők legjobb világbajnokságának nevezett, valamint a 2022-es, szintén hazai rendezésű Eb, az eddigi legjobb magyar szerepléssel.”
Németh így indokolta lemondását az MBSZ honlapján: „Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem. Meggyőződésem, hogy most azzal szolgálom a legjobban a magyar birkózás ügyét, ha önként félreállok. Ezúton is szeretném megköszönni a magyar birkózócsalád tagjainak az együtt töltött éveket, bizalmukat és támogatásukat. Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át. Úgy gondolom, bölcs döntést hoznak majd az utódomat illetően, hiszen több olyan rátermett, elkötelezett, megfelelő végzettséggel, kiemelkedő sportolói múlttal, modern szemlélettel és vezetői tapasztattal is rendelkező birkózó nőtt fel az elmúlt évtizedben, aki alkalmas erre a felelősségteljes feladatra.”
|Vélemények
HEGEDÜS Csaba olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó: – Németh Szilárd felelős döntést hozott, és sikeres időszakot tudhat maga mögött, hozzáteszem, előtte is voltak eredmények és előremutató kezdeményezések, gondoljuk csak a Mr. Tus iskolára, a KIMBA szakmai előképére. A legfontosabb, hogy a sikeresség mellett az elnök úr által megteremtett összefogás és béke megmaradjon a jövőben is, akárki követi majd őt ezen a poszton.
LŐRINCZ Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó: – Úgy hiszem, az elnök úr nem maga miatt, hanem a magyar birkózásért hozta meg ezt a döntést. Rengeteget tett a magyar birkózásért, kinyitotta az ajtót a tenni akaró, aktív szerepet vállaló fiatal szakemberek, sportvezetők, edzők előtt. Nagyon fontos lépés volt a KIMBA megalakulása, amely évtizedekre előre biztosíthatja a klubokkal összefogva a magyar birkózás utánpótlását. Ki kell állni e rendszer mellett, megőrizve azt a békét, egységet, összefogást, ami Németh Szilárdnak is köszönhetően jellemzett minket az utóbbi években.
SIKE András olimpiai bajnok birkózó: – Benne volt a levegőben, hogy megszületik ez a döntés, engem emiatt nem ért váratlanul. Új helyzet alakult ki, az elnök úr átgondolta a szerepét, és úgy döntött, hogy lemond, mi ezt tudomásul vettük. Az élet nem áll meg, dolgozunk tovább, reméljük, a magyar birkózás eredményes marad. Nyáron jön az új elnökválasztás, vannak olyanok, akik jelenleg is a szűk vezetésben dolgoznak, úgy hiszem, közülük választ a közgyűlés valakit.
LOSONCZI Dávid világ- és Európa-bajnok birkózó: – Így alakult az élet, szerintem Németh Szilárd a legjobbat akarja nekünk és a magyar birkózásnak, ezért hozta meg ezt a döntést. Ami engem illet, mindig hálás leszek neki, és örömmel tekintek az elmúlt tizenegy évre. Menni kell tovább, meglátjuk, mit hoz a holnap, szerintem rengeteg olyan személy van, aki szakmai tudásban és emberileg is alkalmas az elnöki tisztség betöltésére, biztos vagyok abban, hogy megfelelő jelöltet választ majd a közgyűlés.