Németh Szilárd: Most azzal szolgálom a legjobban a magyar birkózás ügyét, ha önként félreállok

HEGEDÜS Csaba olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó: – Németh Szilárd felelős döntést hozott, és sikeres időszakot tudhat maga mögött, hozzáteszem, előtte is voltak eredmények és előremutató kezdeményezések, gondoljuk csak a Mr. Tus iskolára, a KIMBA szakmai előképére. A legfontosabb, hogy a sikeresség mellett az elnök úr által megteremtett összefogás és béke megmaradjon a jövőben is, akárki követi majd őt ezen a poszton. LŐRINCZ Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó: – Úgy hiszem, az elnök úr nem maga miatt, hanem a magyar birkózásért hozta meg ezt a döntést. Rengeteget tett a magyar birkózásért, kinyitotta az ajtót a tenni akaró, aktív szerepet vállaló fiatal szakemberek, sportvezetők, edzők előtt. Nagyon fontos lépés volt a KIMBA megalakulása, amely évtizedekre előre biztosíthatja a klubokkal összefogva a magyar birkózás utánpótlását. Ki kell állni e rendszer mellett, megőrizve azt a békét, egységet, összefogást, ami Németh Szilárdnak is köszönhetően jellemzett minket az utóbbi években. SIKE András olimpiai bajnok birkózó: – Benne volt a levegőben, hogy megszületik ez a döntés, engem emiatt nem ért váratlanul. Új helyzet alakult ki, az elnök úr átgondolta a szerepét, és úgy döntött, hogy lemond, mi ezt tudomásul vettük. Az élet nem áll meg, dolgozunk tovább, reméljük, a magyar birkózás eredményes marad. Nyáron jön az új elnökválasztás, vannak olyanok, akik jelenleg is a szűk vezetésben dolgoznak, úgy hiszem, közülük választ a közgyűlés valakit. LOSONCZI Dávid világ- és Európa-bajnok birkózó: – Így alakult az élet, szerintem Németh Szilárd a legjobbat akarja nekünk és a magyar birkózásnak, ezért hozta meg ezt a döntést. Ami engem illet, mindig hálás leszek neki, és örömmel tekintek az elmúlt tizenegy évre. Menni kell tovább, meglátjuk, mit hoz a holnap, szerintem rengeteg olyan személy van, aki szakmai tudásban és emberileg is alkalmas az elnöki tisztség betöltésére, biztos vagyok abban, hogy megfelelő jelöltet választ majd a közgyűlés.