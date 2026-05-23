Darts: Van Gerwen a gyenge kezdés után döntő legben jutott tovább

A második kiemelt Michael van Gerwen a Jehirszki Györgyöt búcsúztató Madars Razma ellen kezdte a riesai versenyt, és nagyon nehezen lendült bele. A lett a holland két kezdését is elvette, és míg Van Gerwen a kiszállózásoknál gyengélkedett, addig Razma ezeket a hibákat jól kihasználta.

A negyedik legben Van Gerwen hátsó pályáról nyert, majd 164-es és 127-es kiszállót is bedobott. Razma azonban még így is 5–3-ra vezetett, de a következő három leget a holland megnyerte, így nagy nehezen bejutott a harmadik körbe, ahol Damon Hetával találkozik.

Szintén 11 leges csatát nyert meg Kim Huybrechts és Martin Schindler, előbbi 100 fölötti átlaggal zárta a Chris Dobey elleni meccsét. Szintén 100 fölötti átlagot ért el a 2025-ös verseny győztese, Stephen Bunting, aki csak két leges bukott el Krzysztof Ratajski ellen. A vb-második Gian van Veen az angol Connor Scuttot győzte le.

DARTS, EUROPEAN TOUR, RIESA, 2. NAP, 2. FORDULÓ

Huybrechts (belga, 104.66)–Dobey (angol, 98.80) 6–5

Wade (angol, 98.02.)–Chisnall (angol, 82.53) 6–0

Searle (angol, 92.44)–Manby (angol, 91.89) 6–3

Joyce (angol, 89.12)–Kist (holland, 87.48) 6–2

Van Veen (holland, 96.88)–Scutt (angol, 89.95) 6–3

Van Gerwen (holland, 89.54)–Razma (lett, 88.79) 6–5

Bunting (angol, 102.54)–Ratajski (lengyel, 95.38) 6–2

Schindler (német, 84.26)–Sedlacek (cseh, 81.74) 6–5