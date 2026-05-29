ETO: a Celtic is érdeklődik Vitális iránt, a németek tárgyalnának Tóthról

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az ukrán U-válogatott Olekszandr Piscsur átigazolásáról az ETO tavasszal megállapodott a spanyol Gironával, és úgy tudjuk, hamarosan be is jelentheti új klubja a csatár szerződtetését.

Arról a német Bild írt tíz napja, hogy a 2. Bundesligában szereplő Nürnberg szerződtetné az ETO 22 éves középpályását, a válogatott keretbe is bekerült Tóth Rajmundot. Információink szerint a német klub képviselői akár már a jövő héten Magyarországra érkezhetnek, hogy tárgyaljanak a győriekkel a játékos átigazolásáról.

„A Nürnbergnél valóban továbbra is képben van Tóth Rajmund. Szeretnénk, ha minél előbb sor kerülne az egyeztetésekre a klubok között. Beszéltem a német csapat vezetőedzőjével, Miroslav Kloséval, aki nagyon jó véleménnyel van a középpályásról, és azt szeretné, hogy a nyári felkészülést már a Nürnberggel kezdhesse meg. Ez a cél,bízunk benne, hogy a két klub meg tud állapodni a játékos átigazolásáról” – nyilatkozta megekeresésünkre Tóth egyik menedzsere, Fehér Milán.

Miroslav Klose már a nyári felkészülés kezdetére Nürnbergbe várja Tóth Rajmundot – de az ETO-val még meg kell egyezni az átigazolásáról... (Fotó: Imago)

Szintén kapós lehet a nyári átigazolási piacon a 24 éves, hatszoros válogatott Vitális Milán. Skóciából származó információink szerint a középpályás a glasgow-i Celtic kiszemeltjei között is szerepel (ahogy erről már az ETO-ról szóló délelőtti hírünkben is beszámoltunk).