ETO: a Celtic is érdeklődik Vitális iránt, a németek tárgyalnának Tóthról
Arról már korábban beszámoltunk, hogy az ukrán U-válogatott Olekszandr Piscsur átigazolásáról az ETO tavasszal megállapodott a spanyol Gironával, és úgy tudjuk, hamarosan be is jelentheti új klubja a csatár szerződtetését.
Arról a német Bild írt tíz napja, hogy a 2. Bundesligában szereplő Nürnberg szerződtetné az ETO 22 éves középpályását, a válogatott keretbe is bekerült Tóth Rajmundot. Információink szerint a német klub képviselői akár már a jövő héten Magyarországra érkezhetnek, hogy tárgyaljanak a győriekkel a játékos átigazolásáról.
„A Nürnbergnél valóban továbbra is képben van Tóth Rajmund. Szeretnénk, ha minél előbb sor kerülne az egyeztetésekre a klubok között. Beszéltem a német csapat vezetőedzőjével, Miroslav Kloséval, aki nagyon jó véleménnyel van a középpályásról, és azt szeretné, hogy a nyári felkészülést már a Nürnberggel kezdhesse meg. Ez a cél,bízunk benne, hogy a két klub meg tud állapodni a játékos átigazolásáról” – nyilatkozta megekeresésünkre Tóth egyik menedzsere, Fehér Milán.
Szintén kapós lehet a nyári átigazolási piacon a 24 éves, hatszoros válogatott Vitális Milán. Skóciából származó információink szerint a középpályás a glasgow-i Celtic kiszemeltjei között is szerepel (ahogy erről már az ETO-ról szóló délelőtti hírünkben is beszámoltunk).
„Klubnevet nem szeretnék említeni, de több országból is érdeklődnek iránta” – nyilatkozta a hír kapcsán megkeresésünkre Vitális menedzsere, Filipovics Vladan, aki korábban az M1 aktuális csatornának már elmondta, hogy a középpályás a nyáron klubot válthat, ha érkezik érte megfelelő ajánlat.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló FC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic – Skócia)