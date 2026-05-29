ETO: a Celtic is érdeklődik Vitális iránt, a németek tárgyalnának Tóthról

PÓR KÁROLY
2026.05.29. 15:12
Vitális Milán (fehér cipőben) és Tóth Rajmund (jobbra) iránt is külföldről érdeklődnek (Fotó: Czinege Melinda)
Az ETO FC pénteken bejelentette Borbély Balázs vezetőedző távozását, de hamarosan a játékoskeretben is lehetnek változások – ahogyan azt a szakember távozásáról szóló hírünkben is jeleztük már.

 

Arról már korábban beszámoltunk, hogy az ukrán U-válogatott Olekszandr Piscsur átigazolásáról az ETO tavasszal megállapodott a spanyol Gironával, és úgy tudjuk, hamarosan be is jelentheti új klubja a csatár szerződtetését.

Arról a német Bild írt tíz napja, hogy a 2. Bundesligában szereplő Nürnberg szerződtetné az ETO 22 éves középpályását, a válogatott keretbe is bekerült Tóth Rajmundot. Információink szerint a német klub képviselői akár már a jövő héten Magyarországra érkezhetnek, hogy tárgyaljanak a győriekkel a játékos átigazolásáról. 

„A Nürnbergnél valóban továbbra is képben van Tóth Rajmund. Szeretnénk, ha minél előbb sor kerülne az egyeztetésekre a klubok között. Beszéltem a német csapat vezetőedzőjével, Miroslav Kloséval, aki nagyon jó véleménnyel van a középpályásról, és azt szeretné, hogy a nyári felkészülést már a Nürnberggel kezdhesse meg. Ez a cél,bízunk benne, hogy a két klub meg tud állapodni a játékos átigazolásáról” – nyilatkozta megekeresésünkre Tóth egyik menedzsere, Fehér Milán

Miroslav Klose már a nyári felkészülés kezdetére Nürnbergbe várja Tóth Rajmundot – de az ETO-val még meg kell egyezni az átigazolásáról... (Fotó: Imago)

Szintén kapós lehet a nyári átigazolási piacon a 24 éves, hatszoros válogatott Vitális Milán. Skóciából származó információink szerint a középpályás a glasgow-i Celtic kiszemeltjei között is szerepel (ahogy erről már az ETO-ról szóló délelőtti hírünkben is beszámoltunk). 

„Klubnevet nem szeretnék említeni, de több országból is érdeklődnek iránta” – nyilatkozta a hír kapcsán megkeresésünkre Vitális menedzsere, Filipovics Vladan, aki korábban az M1 aktuális csatornának már elmondta, hogy a középpályás a nyáron klubot válthat, ha érkezik érte megfelelő ajánlat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló FC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton) 
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic – Skócia)
 

 

