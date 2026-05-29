Marozsán párosban is búcsúzott a Roland Garroson, Stollárék továbbjutottak vegyes párosban

Az egyesben már kiesett magyar játékos és partnere pénteken két sima játszmában maradt alul a finn Harri Heliövaara és a brit Henry Patten kettősével szemben.

Stollár Fanny az amerikai Christian Harrison oldalán bejutott a vegyes páros második fordulójába, a 16 közé. Stollárék péntek délután a Csan Hao-csing, Orlando Luz tajvani, brazil duót győzték le két játszmában, 1 óra 20 perc alatt. Az első szettet egy brékkel hozták le 27 percnyi játékot követően, a másodikban pedig rövidítésben nyertek simán.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

FÉRFI PÁROS, 2. FORDULÓ

Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit)–Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz) 6:1, 6:4

később:

vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Stollár Fanny, Christian Harrison (magyar, amerikai)–Csan Hao-csing, Orlando Luz (tajvani, brazil) 14.00