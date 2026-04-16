Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs Eb: Pupp nyerte a magyar csatát, olasz riválissal küzdhet a bronzért

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.16. 13:01
Pupp Réka a bronzért küzdhet (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
Pupp Réka a bronzéremért léphet tatamira a Tbilisziben zajló cselgáncs Európa-bajnokságon, miután a vigaszágon legyőzte az így hetedikként záró Gyertyás Rózát. Pupp ellenfele Odette Giuffrida lesz a bronzmeccsen.

A barátnők párharcából Pupp került ki győztesen; hiába ismerik már egymás csínját-bínját, ezúttal a rutin és Gyertyás egy apró kihagyása Braun Ákos tanítványa felé billentette a mérleg nyelvét. 

„Mondhatjuk, hogy ez volt eddig a legkeményebb csütörtöki küzdelmem. Máshogy kell felmennie az embernek a szőnyegre, amikor a barátjával küzd. Ez mindkettőnknek nagyon nehéz, hiszen hiába vagyunk profik, ott van bennünk, hogy együtt készülünk, együtt melegítünk, egy szobában alszunk… Nem egyszerű mentálisan. Apróságok döntenek ilyenkor, főleg így, hogy heti legalább egyszer megküzdünk egymással, ismerjük a másik rezdüléseit. Kis hibákon múlik az egész, most egy rossz befordulásából vissza tudtam forgatni Rózát, de én is ugyanúgy hibázhattam volna. Gyorsan lezárjuk ilyenkor az ellenfél szerepet és biztos vagyok benne, hogy a bronzmeccsen már szurkolni fog nekem a lelátóról” – mondta a Nemzeti Sportnak Pupp Réka, aki a harmadik helyért az olasz Odette Giuffridával küzd meg. 

Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik