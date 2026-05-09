Továbbra is nyeretlenek a magyarok Asztanában

K. Z.K. Z.
2026.05.09. 18:01
Szabó Áron (Fotó: Árvai Károly, archív)
judo Gábor Áron cselgáncs Szabó Áron Kriza Anna
Az asztanai cselgáncs Grand Slam második napját követően is győzelem nélkül áll a magyar csapat: Kriza Anna, Gábor Áron és Szabó Áron is elvesztette első mérkőzését.

Szombaton sem ment jobban a magyar versenyzőknek Asztanában. A pénteki nyitónapon mind a négy versenyzőnk elvesztette első mérkőzését és a mérleg szombaton sem javult. A férfiak 73 kg-os súlycsoportjában két magyar is érdekelt volt, közülük a tatabányai Szabó Áron az üzbég Nizomiddinhszuja Tospulatov ellen lépett szőnyegre. Az első négy percben nem történt értékelhető akció. de a magyar fiút kétszer is megintették. Végül a ráadás 47. másodpercében riválisa egy jukóval nyerte meg a találkozót. Az MTK-s Gábor Áron ellenfele a hazai pályán szereplő Yesset Kuanov volt, aki ugyancsak egy jukóval bizonyult jobbnak, csak ő már az első négy percen belül érte ezt el, így végül mindkét versenyzőnk helyezetlenül zárt, míg legyőzőik egyaránt a hetedik helyig jutottak.

A nők 63 kg-os súlycsoportjában Kriza Anna azzal az orosz Dali Liluasvilivel került szembe, akitől az Európa-bajnokságon is kikapott. Most sem történt ez másképpen: mindkét versenyző két-két intéssel állt, amikor az orosz 35 másodperccel a játékidő lejárta előtt egy vaza-ari értékű dobást hajtott végre Krizán és ezzel aztán a győzelmet is megszerezte. A Honvéd 23 éves magyar versenyzője ezzel ugyancsak helyezetlen lett, Liluasvili azonban egészen a döntőig menetelt, ahol végül a mongol Enkh Lkhagvatogootól szenvedett vereséget.

A vasárnapi záró napon három férfiversenyzőnk révén leszünk érdekeltek: Sáfrány Péter és Nerpel Gergely a 90, Vég Zsombor pedig a 100 kg-os súlycsoportban indul.

CSELGÁNCS
GRAND SLAM, ASZTANA
Férfiak. 73 kg. 1. forduló: Tospulatov (üzbég)–Szabó Áron 5–0, Kuanov (kazah)–Gábor Áron 5–0
Nők. 63 kg. 1. forduló: Liluasvili (orosz)–Kriza Anna 7–0

 

Ezek is érdekelhetik