Balogh Levente és Sulányi Péter a cselgáncsszövetség tisztújítására készül

Balogh Levente: A sikereim több mint hatvan százaléka a dzsúdónak köszönhető

Mi motiválta, hogy elnöknek jelöltesse magát, hogyan érlelődött meg önben a döntés, hogy elindul a választáson?

Tóth László elnök úr munkáját mindig is nagyra értékeltem, nagyon jó vezetője volt a magyar cselgáncsnak. Ha ő folytatta volna, eszembe sem jut jelentkezni a posztra, de így, hogy nem jelölteti magát, több gyermekkori dzsúdós társam – akik mára klubvezetők, edzők – keresett meg, hogy nem vállalnám-e az elnökséget. Évek óta azt kommunikálom, hogy az üzleti életben elért sikereimnek több mint hatvan százaléka a sportnak köszönhető, ezért úgy gondolom, elnökként sokat vissza tudnék adni a cselgáncsnak.

Milyen vezetést képzelne el?

Vannak nagyon jó szakemberek a szövetségben, akikkel szeretnék továbbra is együttműködni, az alelnökök és a főtitkár úr fantasztikus munkát végeznek, az ő hozzáértésükre feltétlenül számítanék. A dzsúdós társadalmat a családomnak tekintem, rengeteg edző gyermekkori barátom, bízom a szakmai munkájukban. Azt gondolom, a gazdasági életben elért sikereim lehetővé teszik, hogy meghatározó üzleti szereplők Magyarországon és Európában általam közvetlen kapcsolatban legyenek a magyar dzsúdóval. Nemcsak üzleti, hanem politikai és marketing területeken is hozzá tudnék járulni a sportág népszerűsítéséhez.

Hogyan tudná leginkább a sportág hasznára fordítani üzleti befolyását, kapcsolatrendszerét?

Magyarországon jelenleg nem sokan vannak, akiknek jobb lehetőségei vannak a párbeszédre az üzleti szférában, a médiában és a politikai színtéren is. Több brandet felépítettem már, nemcsak gazdasági, hanem marketing szempontból is, tapasztalataim segítségével a dzsúdó népszerűsítése is lehetséges. Nagyon sok gyerek miattam kezdett el cselgáncsozni, hiszen évente tizenöt-húszezer fiatalnak tartok előadást, ahol arra buzdítom őket, hogy kezdjenek el dzsúdózni.

Miért kezdett el gyermekek oktatásával foglalkozni?

Az üzleti életben sokkal többet már nem akarok elérni, a társadalmi szerepvállalás ma már sokkal fontosabb, aminek hangsúlyos része, hogy átadjam a tudásomat a fiataloknak.

A sportág hazai helyzetével és a szövetség működésével kapcsolatban milyen konkrét elképzelései vannak?

Úgy tudom, két évre választanak elnököt vasárnap, ami arra elég, hogy átvilágítsuk a jelenlegi helyzetet, képet kapjunk arról, milyen jövőbeli lehetőségeink vannak.

Sokáig dzsúdózott, mit kapott a sportágtól, mire tanította?

Elsősorban hitelességre. Hiszek abban, hogy a fekete öv és fehér kimonó a tudást szimbolizálja. Hat-hét éves koromban kezdtem dzsúdózni, felnőtt koromig az életem és a mindennapjaim része volt. Szinte mindent neki köszönhetek.

Sulányi Péter: A dzsúdónak drukkolni szép, de tenni érte még szebb

Mikor és miért döntött úgy, hogy megpályázza az elnöki posztot?

Azután, hogy kiderült, hogy Tóth László nem jelölteti magát újra, és nyitottá válik a pozíció. Azért döntöttem az indulás mellett, mert a dzsúdónak drukkolni szép, de tenni érte még szebb.

Szokás szerint a könnyűsúlyúakkal indult a program az asztanai Grand Slamen, pénteken négy magyar versenyző mérette meg magát. Andrási Márton (60 kg), Pongrácz Bence (66 kg), Szeleczki Szabina (48 kg) és Gyertyás Róza (57 kg) is nyeretlenül esett ki. Gyertyásnál enyhítő körülmény, hogy nem saját súlycsoportjában (52 kg) versenyzett, kipróbálta magát eggyel feljebb, de nem sok lehetősége volt megtapasztalni, milyen az 57 kilósok mezőnye. GRAND SLAM, ASZTANA

Férfiak. 60 kg. 1. forduló: Andrási Márton erőnyerő, 2. forduló: Singh (indiai)–Andrási 5–0. 66 kg. 1. forduló: Kerimov (orosz)–Pongrácz Bence 10–0. Nők. 48 kg. 1. forduló: Tursunboeva (üzbég)–Szeleczki Szabina 10–0. 57 kg. 1. forduló: Gyertyás Róza erőnyerő. 2. forduló: Devictor (francia)–Gyertyás 10–0 Mind a négy magyar kiesett

Milyen vezetést képzel el megválasztása esetén?

A legfőbb célom olyan szövetséget kialakítani, amelyben mindenki jól érzi magát, versenyzők, klubok, szakosztályok. Azt szeretném, hogy összefogva, közösen dolgozva, az elmúlt 28 év nagyszerű eredményeinek az alapjára építhessük tovább a magyar cselgáncsot. Magam is régi dzsúdós vagyok, a sportág meghatározó értékeit, a kölcsönös tiszteletet, megbecsülést és harmóniára törekvést nagyon fontosnak tartom.

Milyen eszközökkel érné el, hogy a sportági szereplők érdekellentétei másodlagosak legyenek?

A folyamatos és részletes, formális és informális egyeztetés meghatározó. Lehetőséget kell kínálni arra, hogy megbeszéljük a vitás kérdéseket.

Jogász és közgazdász végzettsége is van. Mi motiválta abban, hogy a civil szférából a sport felé vegye az irányt?

Sosem távolodtam el teljesen a sporttól, aktív sportolói éveim után voltam az Országos Dankollégium titkára két ciklusban, tevékenykedtem az elnökségben is. A dzsúdón kívüli tevékenységem egyszerűen összhangba hozható a sportági kötelességekkel, nem látom kizárólagosnak egyiket vagy másikat.

Mit jelent önnek a dzsúdó?

Fiatal koromban voltam ifjúsági válogatott, junior-válogatott, megtanultam, mi a küzdőszellem, mit jelent, amikor oda kell állni, és szembenézni a kihívásokkal. A dzsúdó tanított meg arra is, hogyan tűzzek ki célokat és küzdjek azok eléréséért. Ezek mind olyan dolgok, amik túlmutatnak a sportágon.