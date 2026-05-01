Judo: „Szeretném átadni a tudásomat a fiataloknak” – Ungvári Attila

H. B. utanpotlassport.hu
2026.05.01. 14:31
ifjúsági fiúválogatott utánpótlás cselgáncs utánpótlássport Ungvári Attila
A háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes korábbi kiváló dzsúdóssal, az ifjúsági fiúválogatottat fél éve keretedzőként irányító Ungvári Attilával beszélgettünk az új szerepköréről, illetve a hazai sportági utánpótlás helyzetéről.

Az elmúlt időszakban több korábbi klasszis cselgáncsozó is szövetségi edzőnek állt az utánpótlásban: az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok Csernoviczki Évátaz U16-U14-es válogatott élére nevezték ki keretedzőnek, addig a háromszoros Eb-harmadik, vb-hetedik, két olimpiát is megjárt Ungvári Attilát az ifjúsági fiúk vezetésével bízták meg. A 37 éves, ceglédi születésű dzsúdós a tavaly nyári, budapesti világbajnokság után fejezte be aktív pályafutását, és vette át néhány hónap múlva az U18-as fiúválogatott irányítását, s így egykori mestere, Biró Norbert örökébe lépett, aki 2011-től kezdődően 14 éven volt a korosztály keretedzője, és jelenleg a hazai szövetség szakmai igazgatója.

 – kezdte Ungvári az Utánpótlássportnak. – Alapvetően sem állt távol tőlem az edzői szerep, ugyanis korábban szereztem diplomát a Testnevelési Egyetemen, és bízom benne, hogy az iskolapadban és versenyzőként a szőnyegen azért ragadt rám annyi tapasztalat és tudás, amit képes leszek most edzőként hasznosítani.

Önzőnek tartottam volna magamtól, ha ilyen módon nem próbálok meg visszaadni annak a sportágnak, amelynek ilyen sokat köszönhetek. Nyilván, még nagyon az elején járok az edzői pályámnak, ezért első lépésként nekem az a legfontosabb, hogy kivívjam a srácok tiszteletét, ha pedig ez sikerül, akkor jól tudunk együttműködni. Igyekszem hiteles lenni, és ha arra van szükség, be is állok közéjük küzdeni, és például megmutatom a különböző technikákat. Természetesen, azzal is tisztában vagyok, hogy minden versenyző más egyéniség, ehhez próbálok alkalmazkodni, és egyénre szabva tanácsokat adni.”

Ungvári Attila most már nem a tatamin, hanem az edzői boxban igyekszik bizonyítani Fotó: Bor Veronika/EJU

Ungvári Attila fél éve tölti be a szövetségi edzői posztot, és a fiatalokkal tavaly év végén két (Kranjska Gora és Győr), majd idén újabb három (Somorja, Porec és Teplice) Európa-kupa-állomáson szerepelt, a mieink pedig jó néhány érmet szereztek ezeken a versenyeken. A teljes ifjúsági válogatott összesen harminc dobogós helyezést jegyzett, 21-et a lányok, kilencet a fiúk.

„Bejczi Zsuzsannával közösen visszük keretedzőként az ifiket, ez csapatmunka köztünk, együtt foglalkozzunk a fiúkkal és a lányokkal is. Edzőként ő képviseli a rutint, már régóta viszi ezt a korosztályt szövetségi edzőként, és tényleg mindenben számíthatok rá. Ha nem lenne mellettem, valószínűleg el sem vállaltam volna ezt a feladatot – mondta. – Természetesen, örülök az eddigi sikereknek, de ebben a korban még nem feltétlenül az eredmények, az érmek a legfontosabbak, hanem a mindennapokban beletett kemény munka és a versenyeken mutatott összteljesítmény. Mindig van hova fejlődni, és ezt kell szem előtt tartania a versenyzőknek is.

A jövő ütőképes nagyválogatottját építjük, nem most – tizenhat-tizenhét évesen – kell kiteljesedniük, az ifi korcsoport csak egy ugródeszka. Korábban láttunk már számos olyan utánpótlás Európa- és világbajnoki érmest idehaza, aki aztán az évek során lemorzsolódott, és nem ért oda, hogy felnőttként is letegye a névjegyét. Az ifjúsági korosztálynál ebben a fejlődési, tanulási és önismereti folyamatban igyekszem segítséségére lenni a fiataloknak, és azért dolgozom, hogy a tehetségek valóban megtalálják az útjukat."

(Kiemelt kép forrása: EJU)

