Tóth Krisztián: Nem egyedül kell megváltani a világot

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
2026.05.08. 15:30
Tóth Krisztián (Fotó: Árvai Károly)
Csizmadia Zoltán cselgáncs Tóth Krisztián
Vasárnap tartja tisztújító közgyűlését a Magyar Judo Szövetség, a regnáló elnök, Tóth László nem indul újra a posztért. A választás előtt felkerestük a négy pályázót, Tóth Krisztiánt, Csizmadia Zoltánt, Sulányi Pétert és Balogh Leventét, elsőként Tóth és Csizmadia számolt be lapunknak a terveiről, amelyeket megválasztása esetén megvalósítana.

– Mikor és miért döntött úgy, hogy megpályázza a megüresedő elnöki pozíciót?     
– Kerestem azokat a lehetőségeket és utakat, amelyekkel a visszavonulásom után is segíteni tudom a dzsúdót – válaszolta az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián. – Versenyzőként az eredményeimmel járultam hozzá a sportág hazai sikeréhez, aztán edzőként is igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Amikor megtudtam, hogy megüresedik az elnöki szék, eleinte nem foglalkoztam vele, egy idő után azonban kialakult bennem az érzés, ott lehet a helyem. Mindeközben a regnáló elnök úr, Tóth László is felvetette a lehetőséget – ez is segített a döntésben, hogy megpályázzam a posztot. Őszintén hiszem, hogy a szakmai tapasztalatommal és a nemzetközi kapcsolataimmal segíteni tudom a magyar dzsúdó jövőjét, és bízom a kollégákban is, akik jó munkát végeznek a szövetségben. 

– Vannak olyan támogatói, akikkel beszélgetett az esetleges megválasztása utáni teendőkről, lehetőségekről?     
– Természetesen, de neveket – mivel nem tudom, ki járulna hozzá – nem mondok. Úgy tudom, a Magyar Olimpiai Bizottság is azt képviseli, hogy egy szakszövetség élén szakember álljon, és nemzetközi kollégák, akiket még sportolói éveimből ismerek – de mostanra sportági vezetők – is támogatnak, hosszú pályafutásom alatt sok emberrel kerültem jó barátságba. Regionális edzéseken is részt vettem, folyamatosan kommunikálok a klubokkal, érdemes mindenkit meghallgatni, akinek releváns véleménye van a sportágról. Vezetni sem egyedül kell a szövetséget, hanem egy szakmai stábbal, amelynek összetételét már ki is jelöltem. Szakmai vitákat kell folytatni és olyan irányba terelni a sportágat, ami nemcsak az utánpótlás és a toborzás szempontjából, hanem a piramis csúcsán az olimpiai programban résztvevőknek is jó. 

– A hazai klubok érdekei sokszor szemben állnak egymással, nem lehet mindig mindenkinek kedvező döntést hozni. Hogyan kezelné ezt a helyzetet?     
– Olyan nincs, hogy mindenkinek jót teszünk. A sportág egészét tekintve azonban van helyes út. Nem idealista szemlélet kialakítására törekednék, hogy mindig mindenki békében legyen egymással, mert ez lehetetlen. Azért szeretnék tenni, hogy a lehető legtöbb ember mondhassa: az elnök úr mindent megtett azért, hogy a sportágunknak a legjobb legyen. Fontosnak tartom a hagyományőrzést, az állami támogatások arányos felhasználását és az olimpiai követelményeknek való megfelelést. 

– A céljait hogyan valósítaná meg?     
– Vannak kiaknázatlan területei a sportágnak. Az egyik ilyen a marketing, amellyel kapcsolatban más sportági szövetségekkel egyeztettem: testvérsportágakkal, de nevesíteni nem szeretnék. Az ő tapasztalataikból lehet tanulni, lemásolni, ami működik náluk. Nem akarom egyedül megváltani a világot, erre egy ember egy modern olimpia sportágban nem elegendő. Kell egy megbízható gazdasági szakember, egy jó főtitkár, aki átlátja a teljes hazai dzsúdó helyzetét. Szerencsére ezek a szakemberek megvannak. Illetve olyan külső szakemberek is, akiknek bízom a hozzáállásában és tapasztalataiban, amelyeket a civil életben szereztek, és esetleg integrálhatók a dzsúdóba. Olyan összetartó csapat kell, amely segít a sportág fejlődésében és felemelkedésében. 

Az életút egyenes folytatása lenne az elnöki poszt – miniinterjú Csizmadia Zoltán elnökjelölttel

– Milyen ambíciókkal adta be a pályázatát az elnöki posztra?     
– Egy barátom februárban hívott, hogy Tóth László nem indul újra az elnöki posztért, én pedig abban a pillanatban tudtam, megpályázom a megüresedő helyet. Egész eddigi életemben a sport állt a középpontban, minden oldaláról körüljártam. Voltam versenyző, tanár, edző, sportágfejlesztési szakfelügyelő, tudományos kutató, szakosztály-igazgató a Honvédnál, egyenes folytatás lenne az elnöki poszt. Alkotni szeretek és építkezni, a sportág is jól járna a megválasztásommal. 

– Milyen célokat fogalmazott meg, és hogyan érné el őket?     
– A hazai sportági szövetség szervezeti szinten kissé a múltban ragadt, ezért ennek megújításával kezdenék. Sok a széthúzás a dzsúdós közösségen belül, sok a klikk, ezért fontosnak tartanám a jó közösség kialakítását, az emberek egymás felé fordítását, mert így lehetne igazi eredményeket elérni. Párbeszédet kell folytatni, minden klubhoz, minden sportági szereplőhöz el kell jutni, és a tőlük szerzett tapasztalatok alapján olyan rendszert gyúrni, amely a sportágunk érdekét szolgálja. Az utánpótlásunk elég mostoha helyzetben van, a kis és nagy klubokat úgy kellene összehozni, hogy ne ellenséget, hanem társat lássanak egymásban – ehhez fontos lépés lehet a finanszírozási rendszer reformja. 

– Rengeteg területen tevékenykedett, tudományos kutatásaival, fejlesztéseivel több sportág versenyzőjét is hatékonyan segítette. Elnökként alkalmazná tudományos tapasztalatait?     
– A légzéstechnika területén kutattam rengeteget, amit az egészségügyben és a sportban is hasznosítottam. Világklasszis versenyzőknek segítettem, ezt a tudást szeretném átadni a hazai dzsúdós társadalomnak is, hiszen az eddigi tapasztalataim alapján a módszeremmel, aki akart, fejlődni tudott. Természetesen nem azt mondom, hogy mindenkiből világbajnokot csinál, de a rengeteg elvégzett munka mellett megadhatja a szükséges pluszt az eredményességhez. Sokat tudnék segíteni a hazai közegnek e téren, ugyanakkor ez csak egy szelete lenne a teljes munkámnak.

Tíz magyarral kezdődik a kazah GS

Folytatódik a world tour-sorozat: az asztanai állomáson tíz magyar dzsudoka lép szőnyegre, elsősorban olyanok, akiknek a kétéves olimpiai kvalifikációs időszak kezdete előtt még szükségük van világranglistapontokra, a jövőbeli kedvezőbb sorsolások miatt. Érdekesség, hogy az eddig 52 kilogrammban versenyző vb-3. Gyertyás Róza eggyel feljebb, az 57-es mezőnyben próbálja ki magát.

GRAND SLAM, ASZTANA

Péntek. Férfiak. 60 kg. Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC). 66 kg. Pongrácz Bence (VS Dunakeszi). Nők. 48 kg. Szeleczki Szabina (BHSE). 57 kg. Gyertyás Róza (BHSE). Selejtezők, 7. A harmadik helyért, döntők, 14. (tv: Sport1). 
Szombat. Férfiak. 73 kg. Gábor Áron (MTK Budapest), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya). Nők. 63 kg. Kriza Anna (BHSE). Selejtezők, 7. A harmadik helyért, döntők, 14. (tv: Sport1).
Vasárnap. Férfiak. 90 kg. Sáfrány Péter (Miskolci VSC), Nerpel Gergely (TFSE). 100 kg. Vég Zsombor (Ceglédi VSE). Selejtezők, 7. A harmadik helyért, döntők, 14

 

 

 

