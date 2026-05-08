Tóth Krisztián: Nem egyedül kell megváltani a világot
– Mikor és miért döntött úgy, hogy megpályázza a megüresedő elnöki pozíciót?
– Kerestem azokat a lehetőségeket és utakat, amelyekkel a visszavonulásom után is segíteni tudom a dzsúdót – válaszolta az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián. – Versenyzőként az eredményeimmel járultam hozzá a sportág hazai sikeréhez, aztán edzőként is igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Amikor megtudtam, hogy megüresedik az elnöki szék, eleinte nem foglalkoztam vele, egy idő után azonban kialakult bennem az érzés, ott lehet a helyem. Mindeközben a regnáló elnök úr, Tóth László is felvetette a lehetőséget – ez is segített a döntésben, hogy megpályázzam a posztot. Őszintén hiszem, hogy a szakmai tapasztalatommal és a nemzetközi kapcsolataimmal segíteni tudom a magyar dzsúdó jövőjét, és bízom a kollégákban is, akik jó munkát végeznek a szövetségben.
– Vannak olyan támogatói, akikkel beszélgetett az esetleges megválasztása utáni teendőkről, lehetőségekről?
– Természetesen, de neveket – mivel nem tudom, ki járulna hozzá – nem mondok. Úgy tudom, a Magyar Olimpiai Bizottság is azt képviseli, hogy egy szakszövetség élén szakember álljon, és nemzetközi kollégák, akiket még sportolói éveimből ismerek – de mostanra sportági vezetők – is támogatnak, hosszú pályafutásom alatt sok emberrel kerültem jó barátságba. Regionális edzéseken is részt vettem, folyamatosan kommunikálok a klubokkal, érdemes mindenkit meghallgatni, akinek releváns véleménye van a sportágról. Vezetni sem egyedül kell a szövetséget, hanem egy szakmai stábbal, amelynek összetételét már ki is jelöltem. Szakmai vitákat kell folytatni és olyan irányba terelni a sportágat, ami nemcsak az utánpótlás és a toborzás szempontjából, hanem a piramis csúcsán az olimpiai programban résztvevőknek is jó.
– A hazai klubok érdekei sokszor szemben állnak egymással, nem lehet mindig mindenkinek kedvező döntést hozni. Hogyan kezelné ezt a helyzetet?
– Olyan nincs, hogy mindenkinek jót teszünk. A sportág egészét tekintve azonban van helyes út. Nem idealista szemlélet kialakítására törekednék, hogy mindig mindenki békében legyen egymással, mert ez lehetetlen. Azért szeretnék tenni, hogy a lehető legtöbb ember mondhassa: az elnök úr mindent megtett azért, hogy a sportágunknak a legjobb legyen. Fontosnak tartom a hagyományőrzést, az állami támogatások arányos felhasználását és az olimpiai követelményeknek való megfelelést.
– A céljait hogyan valósítaná meg?
– Vannak kiaknázatlan területei a sportágnak. Az egyik ilyen a marketing, amellyel kapcsolatban más sportági szövetségekkel egyeztettem: testvérsportágakkal, de nevesíteni nem szeretnék. Az ő tapasztalataikból lehet tanulni, lemásolni, ami működik náluk. Nem akarom egyedül megváltani a világot, erre egy ember egy modern olimpia sportágban nem elegendő. Kell egy megbízható gazdasági szakember, egy jó főtitkár, aki átlátja a teljes hazai dzsúdó helyzetét. Szerencsére ezek a szakemberek megvannak. Illetve olyan külső szakemberek is, akiknek bízom a hozzáállásában és tapasztalataiban, amelyeket a civil életben szereztek, és esetleg integrálhatók a dzsúdóba. Olyan összetartó csapat kell, amely segít a sportág fejlődésében és felemelkedésében.
|Az életút egyenes folytatása lenne az elnöki poszt – miniinterjú Csizmadia Zoltán elnökjelölttel
|Tíz magyarral kezdődik a kazah GS
Folytatódik a world tour-sorozat: az asztanai állomáson tíz magyar dzsudoka lép szőnyegre, elsősorban olyanok, akiknek a kétéves olimpiai kvalifikációs időszak kezdete előtt még szükségük van világranglistapontokra, a jövőbeli kedvezőbb sorsolások miatt. Érdekesség, hogy az eddig 52 kilogrammban versenyző vb-3. Gyertyás Róza eggyel feljebb, az 57-es mezőnyben próbálja ki magát.
GRAND SLAM, ASZTANA
Péntek. Férfiak. 60 kg. Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC). 66 kg. Pongrácz Bence (VS Dunakeszi). Nők. 48 kg. Szeleczki Szabina (BHSE). 57 kg. Gyertyás Róza (BHSE). Selejtezők, 7. A harmadik helyért, döntők, 14. (tv: Sport1).