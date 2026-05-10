Tóth Krisztián a hazai dzsúdó új vezetője

AKTÍV ÉS MÁR VISSZAVONULT dzsúdósok töltötték meg csordultig a Magyar Sport Házának dísztermét, hogy megválasszák a sportági szövetség új elnökét, miután Tóth László 28 év után nem indult újra a posztért. A zsúfolt helyiséget a jelenlévők beszélgetésének moraja töltötte meg, jókedv bőven, oxigén – nyitott ablak híján – már kevésbé volt. A tömegben valaki nevetve vetette fel a várakozás közben: „Lesz bunyó?” A sporttársak egymást heccelték: „Téged is beengednek ide?”, „Már mellém sem ülsz?” – hangzottak el a csípős kérdések. Aztán 11.07-kor valaki felkiáltott: „Na, kezdjük!” Erre végül 11.29-kor került sor, a kiírt 11 óra helyett, amikor a vasárnapig regnáló elnök, Tóth László nyitotta meg a közgyűlést. Köszöntötte az egybegyűlteket, külön megemlítve a Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében érkezett Fábián Lászlót, és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet küldöttét, Baji Balázst.

Elkezdődött a közgyűlés hivatalos része, annak munkáját segítő személyek megválasztása, majd a sportág elmúlt években elhunyt meghatározó alakjaira emlékeztek a résztvevők. Az elnök felkérte Tallár Ákost a közgyűlés levezetésére, aki ismertette a napirendi pontokat, melyek közül az utolsó előttinek jelölték a tisztújítást. Két hozzászóló is felvetette, nem lehetne-e előrébb hozni azt a napirendi pontot, ami mindenkinek leginkább érdekel, de Nagy András, a Magyar Judo Szövetség főtitkára arra buzdította a választásra jogosultakat, hogy az alapszabály szerint „elnököt válasszanak, ne királyt”, aki szabályok és keretek között vezeti a szövetséget, hiszen az a sportág érdeke, hogy párbeszéd legyen annak vezetőségében. Ezután az olimpiai bajnok, a szövetség alelnöke, Kovács Antal kért szót.

„Azt szeretném kérni, hogy olyan mederben folyjék az egyeztetés, hogy holnaptól tudjunk egymás szemébe nézni, együtt dolgozni. Akkor volt erős és sikeres a magyar dzsúdó, amikor össze tudtunk fogni. Azt javaslom, a szabályok szerint válasszunk elnököt, alapszabályt viszont csak annyiban módosítanék, amennyire a Nemzetközi Cselgáncsszövetség erre kötelez minket. A következő elnökséget két évre választjuk, az olimpiai ciklus közepén vagyunk, ne legyenek illúzióink, ha most nagyon egymásnak ugrunk, nem fogunk tudni utána közösen dolgozni” – mondta Kovács, akinek szavai megtették hatásukat, a közgyűlés egyhangúan megszavazta a napirendi pontok sorrendjének helyben hagyását.

Tóth László a Hajime Judo Magazin egy videójával egészítette ki írásos elnöki beszámolóját, amelyben Hadfi Dániel műsorvezető a sportág meghatározó alakjait szólaltatta meg. Megosztotta az elnökkel kapocslatos kedves emlékeit Kovács Antal, Ungvári Miklós, Bor Barna, Csernoviczki Éva és a Nemzeti Sport korábbi munkatársa, Gombkötő Roland is, majd a felvételt követően Tóth László meghatódva köszönte meg minden jelenlévőnek az elmúlt 28 év közös munkáját.

A szakmai, gazdasági beszámolók megosztása és elfogadása következett, majd az alapszabály-módosítási javaslatok elfogadása vagy elutasítása. Ami ezek közül közvetlenül érinti a következő elnöki ciklust, az, hogy a közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy ezentúl olimpiai ciklusokkal párhuzamosan választanak vezetést a Magyar Judo Szövetség élére.

Az elnökjelöltek beszédeit Balogh Levente kezdte, majd sorban mindhárom posztriválisa, Csizmadia Zoltán, Tóth Krisztián és Sulányi Péter is ismertette pályázatát. Utóbbi azzal fejezte be beszédét, hogy jó munkát kíván Tóth Krisztiánnak, visszalép a javára. A jelenlévők kérdései után elkezdődött – immár csak három jelöltre – a szavazás. A szavazásnál a győztes jelöltnek a szavazatok legalább 50%-át, plusz 1 voksot kellett begyűjtenie az eredményes pályázathoz. Második körre nem volt szükség, elvégre Tóth Krisztián 70 szavazattal fölényesen győzött. A második Balogh Levente lett 20 szavazattal, a harmadik pedig Csizmadia Zoltán 8-cal.