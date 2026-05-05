Gyász: elhunyt a montreali olimpia bajnoka

A fukuokai születésű sportember 1973-ban világbajnok, két évvel később pedig ezüstérmes lett abszolút kategóriában, és hazájában hiába nyerte meg a bajnokságot, a japán szövetség Uemuka Hamarit indította abszolút kategóriában, Endo Szumiót pedig nehézsúlyban.

Ninomijának így hét kilót le kellett adnia, hogy félnehézsúlyban indulhasson, és végül bejött a súlycsoportváltás: a japán dzsúdós a döntőig menetelt, ott a szovjet színekben szereplő Ramaz Harsiladzét is biztosan győzte le. A súlycsoport világbajnoka, Jean-Luc Rougé ugyan ott volt Montrealban, de gyengén szerepelt.

Ninomija 1978-ban vonult vissza, később szaktanácsadóként dolgozott. Május 4-én, hétfőn hunyt el.