Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a montreali olimpia bajnoka

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.05. 08:42
null
Ninomija Kazuhiro 1946–2026
Címkék
Ninomija Kazuhiro gyász cselgáncs
Hetvenkilenc éves korában elhunyt Ninomija Kazuhiro, aki az 1976-os montreali olimpián félnehézsúlyban lett bajnok cselgáncsban.

A fukuokai születésű sportember 1973-ban világbajnok, két évvel később pedig ezüstérmes lett abszolút kategóriában, és hazájában hiába nyerte meg a bajnokságot, a japán szövetség Uemuka Hamarit indította abszolút kategóriában, Endo Szumiót pedig nehézsúlyban. 

Ninomijának így hét kilót le kellett adnia, hogy félnehézsúlyban indulhasson, és végül bejött a súlycsoportváltás: a japán dzsúdós a döntőig menetelt, ott a szovjet színekben szereplő Ramaz Harsiladzét is biztosan győzte le. A súlycsoport világbajnoka, Jean-Luc Rougé ugyan ott volt Montrealban, de gyengén szerepelt.

Ninomija 1978-ban vonult vissza, később szaktanácsadóként dolgozott. Május 4-én, hétfőn hunyt el.

 

Ninomija Kazuhiro gyász cselgáncs
Legfrissebb hírek

Elhunyt Alex Zanardi autóversenyző és paralimpiai bajnok

Egyéb autó-motor
2026.05.02. 11:35

Gyász: elhunyt Bikár Péter válogatott jégkorongozó, olimpikon

Jégkorong
2026.05.01. 19:39

Judo: „Szeretném átadni a tudásomat a fiataloknak” – Ungvári Attila

Utánpótlássport
2026.05.01. 14:31

Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok birkózó

Birkózás
2026.05.01. 08:25

Gyász: elhunyt kollégánk, Horváth Tamás

Egyéb egyéni
2026.04.29. 22:48

Gyász: elhunyt Domján Árpád, korábbi válogatott vízilabdázó

Vízilabda
2026.04.29. 13:42

Cselgáncs: Teddy Riner augusztusban tér vissza a tatamira

Egyéb egyéni
2026.04.28. 12:32

Gyász: autóbalesetben életét vesztette a fiatal pécsi kosárlabdázó

Kosárlabda
2026.04.28. 11:13
Ezek is érdekelhetik