Nyolc meccsnyilat élt túl Littler Dublinban, újabb PL-fordulót nyert meg

Az első elődöntőben Van Gerwen és Littler óriási meccset játszott egymással, a holland 4–3-as vezetésénél mindketten 170-en álltak, az angol két tripla húsz után elrontotta a bullt, mire válaszképpen Van Gerwen megoldotta a legnagyobb kiszállót, és 5–3-ra vezetett. Ezután több lehetősége is volt a meccs befejezésére, de mindegyik duplát elhibázta, míg Littler 5–4 után a maga 170-es kiszállójával egyenlített, és a záró játékban MvG harmadik kihagyott meccsnyila után dupla tízzel lezárta az elődöntőt.

A folytatásban Price csak egy leggel engedett többet Humphriesnak, mint korábban Rocknak, 109-es átlaggal, 67 százalékos kiszállózással 6–1-re lesöpörte ellenfelét, aki 101-es átlaggal is teljesen esélytelen volt, hiszen alig ért le kiszállóra, csupán három nyilat dobhatott el duplára (eggyel kevesebbet, mint Rock).

Úgy tűnt, hogy a finálé is sima Price-sikert hoz, a közönség támogatását továbbra is élvező walesi pillanatok alatt 5–0-ra elhúzott, és valós lehetőségnek tűnt, hogy Littlert akár nullára verje, de elkezdett hibázgatni, és a sokáig csak a fütyülő írekkel foglalkozó angol kedvet kapott a játékhoz. Littler sorra nyerte a legeket, s miután Price öt meccsnyilat is elhibázott, 108-as átlaggal sorozatban hat leget megnyerve a maga javára fordította a mérkőzést, és Cardiff után az idei PL-sorozat második állomásán győzött, megerősítve második helyét a tabellán Clayton mögött.

DARTS PREMIER LEAGUE

7. ÁLLOMÁS, DUBLIN

NEGYEDDÖNTŐ

Michael van Gerwen (holland)–Gian van Veen (holland) játék nélkül

Luke Littler (angol, 105.07)–Stephen Bunting (angol, 104.10) 6–3

Gerwyn Price (walesi, 103.66)–Josh Rock (északír, 86.21) 6–0

Luke Humphries (angol, 103.44)–Jonny Clayton (walesi, 95.14) 6–3

ELŐDÖNTŐ

Van Gerwen (98.90)–Littler (102.45) 5–6

Price (109.04)–Humphries (101.35) 6–1

DÖNTŐ

Littler (95.54)–Price (92.61) 6–5

A PREMIER LEAGUE 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 5.: Newcastle. Döntő: Van Gerwen–Van Veen 6–4

Február 12.: Antwerpen. Döntő: Price–Van Gerwen 6–3

Február 19.: Glasgow. Döntő: Clayton–Van Veen 6–2

Február 26.: Belfast. Döntő: Bunting–Van Veen 6–2

Március 5.: Cardiff. Döntő: Littler–Clayton 6–4

Március 12.: Nottingham. Döntő: Clayton–Humphries 6–1

Március 19.: Dublin. Döntő: Littler–Price 6–5

Március 26.: Berlin

Április 2.: Manchester

Április 9.: Brighton

Április 16.: Rotterdam

Április 23.: Liverpool

Április 30.: Aberdeen

Május 7.: Leeds

Május 14.: Birmingham

Május 21.: Sheffield

Május 28.: London, négyes döntő