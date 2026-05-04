Ezekért a védésekért lett Tóth Balázs a meccs legjobbja – videó
A kapujára tartó kilenc próbálkozásból nyolcat kivédett a magyar válogatott kapus, Tóth Balázs a Blackburn Rovers idényzáró, Leicester City elleni bajnokiján (Championship), amelyen meg is választották őt a mérkőzés legjobbjának.
A 28 éves kapus szombati védéseiről és legjobb pillanatairól a Blackburn Rovers a közösségi oldalán tett közzé videós összeállítást:
Tóth nemcsak most lett csapata legjobbja, hiszen társai – klubon belül – megválasztották őt az év játékosának.
NS-infó: BL-csapat is érdeklődik Tóth Balázs iránt
2026.04.27. 14:17
Tóth Balázs: Jó lenne szintet lépni
2026.04.10. 06:43
Semmi sem lehetetlen – Thury Gábor jegyzete
2026.04.09. 23:22
