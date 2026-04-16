Clayton legyőzte Littlert a darts PL rotterdami döntőjében

2026.04.16. 22:52
Jonny Clayton győzelmével ért véget a darts Premier League 11., rotterdami állomása. A döntőben az 51 éves walesi a 19 esztendős világbajnokot, Luke Littler verte meg.

 

Vitathatatlanul a két legjobb formában játszó dartsos jutott be a döntőbe Rotterdamban. Jonny Clayton és Luke Littler is három tornát nyert meg a korábbi tíz állomás során, a walesi vezette a tabellát, három ponttal megelőzve a világbajnok angolt.

Littler Gerwyn Price-t és Luke Humhpriest ejtette ki a döntőig vezető úton, míg Clayton Michael van Gerwent és Josh Rockot gyűrte le. Érdekesség, hogy az est legjobb körátlagát Stephen Bunting érte el 104.81-gyel, de így sem volt esélye a negyeddöntőben Rock ellen.

Littler 2:0-ra vezetett, ám Clayton feltámadt, és 5:1-es rohammal már 5:3-ra ő vezetett. Bár az angol nyert még egy leget, a tizedik játék ismét a walesié lett, így 6:4-re megnyerte meccset és a tornát.

Littlernek ez volt a negyedik döntője az idei sorozatban, de először kapott ki a fináléban. Döntős szereplésükkel mind a ketten növelték az előnyüket, és öt tornával a vége előtt gyakorlatilag már bejutottak a rájátszásba, csak a matematika szólhat közbe.

DARTS
PREMIER LEAGUE
11. forduló, Rotterdam
Negyeddöntő
Luke Littler (angol, 97.30)–Gerwyn Price (walesi, 91.44) 6:3
Gian van Veen (holland, 93.36)–Luke Humphries (angol, 100.51) 2:6
Michael van Gerwen (holland, 97.97)–Jonny Clayton (walesi, 99.33) 2:6
Stephen Bunting (angol, 104.81)–Josh Rock (északír, 102.55) 1:6

Elődöntő
Littler (100.85)–Humphries (103.00) 6:5
Clayton (87.96)–Rock (94.92) 6:5

Döntő
Littler (94.76)–Clayton (92.92) 4:6

Az állás: 1. Clayton 29 pont, 2. Littler 24., 3. Price 19, 4. Van Gerwen 16, 5. Humphries 13., 6. Van Veen 12., 7. Bunting 11, 8. Rock 8

 

