Nemzeti Sportrádió

Darts: Beau Greaves ismét történelmet írt, első nőként nyert PDC-versenyt

2026.04.27. 21:06
Címkék
Players Championship darts Beau Greaves
Beau Greaves, a világ egyik legkiválóbb női dartsjátékosa első női versenyzőként nyert a PDC égisze alá tartozó versenyt: a 22 éves angol hölgy a Players Championship 11. állomását nyerte meg hétfőn – a döntőben a korábbi világbajnok Michael Smitht múlta felül.

 

Beau Greaves nem először ír történelmet a darts világában – a PDC tavalyi ifjúsági világbajnokságán első nőként jutott a döntőbe, az elődöntőben Luke Littlert győzte le. 

Most itt az újabb történelmi pillanat: három egymást követő negyeddöntős szereplés után hétfőn első női játékosként jutott a Players Championship döntőjébe, ahol a korábbi világbajnokot, Michael Smitht győzte le. Ráadásul a nyolc nyert legig tartó döntőben Greaves varázslatosan játszott, kiszállt többek között 170-ről, volt 12 nyilas legje, akadt pillanat, amikor 102 fölötti volt az átlaga, és a döntő legben végül egy 142-es kiszállóval rakott pontot az este végére. 

Nem Smith volt az egyetlen világbajnok Greaves útjában: az elődöntőben a kétszeres győztes Gary Andersont múlta felül, a nyolc közé jutásért pedig a korábbi egyszeres bajnok Rob Crosst takarította el az útból. 

A nőknél háromszoros WDF-világbajnok Groves egyébként a sorozat 6. állomásán első nőként dobott kilencnyilast a PDC Pro Tour-sorozatában egy versenyen.

Egyéb egyéni
