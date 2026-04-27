Darts: Beau Greaves ismét történelmet írt, első nőként nyert PDC-versenyt

Beau Greaves nem először ír történelmet a darts világában – a PDC tavalyi ifjúsági világbajnokságán első nőként jutott a döntőbe, az elődöntőben Luke Littlert győzte le.

Most itt az újabb történelmi pillanat: három egymást követő negyeddöntős szereplés után hétfőn első női játékosként jutott a Players Championship döntőjébe, ahol a korábbi világbajnokot, Michael Smitht győzte le. Ráadásul a nyolc nyert legig tartó döntőben Greaves varázslatosan játszott, kiszállt többek között 170-ről, volt 12 nyilas legje, akadt pillanat, amikor 102 fölötti volt az átlaga, és a döntő legben végül egy 142-es kiszállóval rakott pontot az este végére.

Nem Smith volt az egyetlen világbajnok Greaves útjában: az elődöntőben a kétszeres győztes Gary Andersont múlta felül, a nyolc közé jutásért pedig a korábbi egyszeres bajnok Rob Crosst takarította el az útból.

A nőknél háromszoros WDF-világbajnok Groves egyébként a sorozat 6. állomásán első nőként dobott kilencnyilast a PDC Pro Tour-sorozatában egy versenyen.