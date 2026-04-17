Darts: Magyart juttatunk a Modus Super Seriesbe! – Tekauer Norbert

SZ. R.SZ. R.
2026.04.17. 18:42
null
Kelemen Péter (Fotó: Földi Imre, archív)
Tekauer Gréta Kelemen Péter Modus Super Series darts Tekauer Norbert
Az Amateur Darts Circuit április 21-től az Érd-EL Sportegyesület székhelyén rendez selejtezőtornákat hazánkban, amelyekről magyar versenyzők kvalifikálhatnának a Modus Super Seriesbe. Pénteken sajtótájékoztató kereteiben beszélt a részletekről Tekauer Norbert, a Magyar Dartsszövetség alelnöke, valamint a tornákon indulni készülő Tekauer Gréta és Kelemen Péter.

Magyarországon is rendez selejtezőtornákat az Amateur Darts Circuit, jelentették be sajtótájékoztató kereteiben az Érd-EL Sportegyesület székhelyén pénteken. Ennek jelentősége, hogy a tornák legjobbjai kvalifikálhatnak a Modus Super Seriesbe, amely egy 2022-ben indított, PDC-tourkártyával nem rendelkező játékosoknak is nyitott alternatív, pénzdíjazásos dartsversenysorozat, itt részben meghívásos úton, részben kvalifikáció útján szerepelhetnek – számos olyan versenyző is megfordul itt, aki egyébként PDC-világbajnokságokon is meghatározó név. Az angliai Portsmouthban heti rendszerességgel áll tábla elé tizenkét játékos, a csoportkört hétköznap tartják, a legjobb hat pedig szombaton egy kis csoportkör után elődöntő, döntő rendszerben dönti el, ki lesz a győztes. A tornát tizenkét héten át rendezik meg, a tizenkét győztes a bajnokok hetén összecsap egymással, majd kezdődik minden elölről.

Az Amateur Darts Circuit versenyeiről lehet tehát kvalifikálni a Modus Super Seriesbe, az ADC pedig április 21-től kezdve Magyarországon, az Érd-EL SE termében rendez meg tornákat a közeljövőben, miután a klub elfogadta a szervezet felkérését – így magyar játékosok szerezhetnének színpadi tapasztalatot, mielőtt PDC-színpadi versenyeken szerepelnének.

Tekauer Norbert, a Magyar Dartsszövetség alelnöke a pénteki sajtótájékoztatón azzal kezdte, az Angliában állandó közvetítés mellett lebonyolított sorozat fontos lépcsőfok lehet a profizmus felé vezető úton, „Elindultak itt már olyan veterán játékosok is, akikről sokan nem is gondolták volna, hogy valaha látják még őket versenyezni, illetve igyekeznek minél több feltörekvő, érdekes játékost meghívni – három éve egy bizonyos Luke Littler nyert meg két sorozatot is. Azért mondtam, hogy vállaljuk el az ADC-selejtező megrendezését, mert azon magyar játékosoknak, akik a profi lét irányába mozdulnának el, a Modus-liga segítene áthidalni azt a nagy lépcsőfokot, amely a magyar elitmezőnyből akár a PDC Challenge Tour versenyeire vezetne. Elhatároztuk, hogy magyart juttatunk a Modus Super Seriesbe!”

Az érdi sportegyesület játékosának, Tekauer Grétának a nemzetközi kapcsolatain keresztül kapta meg a felkérést a selejtezőtornák megrendezésére, a szárnyait a PDC Women’s Seriesben is bontogató versenyző mellett a Honvéd Auróra tehetsége, Kelemen Péter is tervez indulni az ADC-viadalokon, más magyarok mellett. „Április 21-től egy nyolchetes etap következik, a heti rendszerességgel megrendezett tornák eredményei alapján a ranglista legjobb tizenhat helyezettje pedig kijut az ADC októberi, spliti nagydöntőjébe, amelyen a Modus Super Seriesbe, de az ADC világbajnokságára is lehet kvalifikálni. A tapasztalatszerzés mellett a szponzorok figyelmének felkeltése érdekében is hasznos lehet ez a liga, mivel nemzetközi szponzorok is követik a sorozatot, az erős támogatói háttérrel pedig még több versenyre eljuthatunk” – részletezte Tekauer Gréta, míg Kelemen Péter (akivel nemrég a Winmau kötött hároméves szponzori szerződést, szombaton pedig kvalifikált a PDC European Tour kilencedik állomására, a június közepi pozsonyi fordulóra) hozzátette: – „A Modus-liga lebonyolítása a köztes állomás a magyar és a WDF-, PDC-versenyek között. Valójában a WDF és a PDC versenyei között is jelentős a különbség, már ami a lebonyolítást illeti, érzik a versenyzők a profi körülményeket. Ezt a vonalat követi a Modus Super Series is, ami a rutinszerzésben segít, a PDC színpadi tornáihoz elengedhetetlen a profi versenyeken szerzett tapasztalat.”

 

Tekauer Gréta Kelemen Péter Modus Super Series darts Tekauer Norbert
