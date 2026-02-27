Rock hazai közönség előtt dobott kilencnyilast, de Bunting nyert Belfastban – videó
Hazai közönség előtt kilencnyilast dobni nem semmi érzés, és ez Josh Rocknak megadatott a belfasti éjszaka során. Ezzel együtt másnak nem igazán örülhetett, mivel már az első meccsén kiesett, mindent összevetve Gian van Veen simán nyert.
Ami a negyeddöntő további meccseit illeti, Luke Littlernek továbbra sem megy az idei Premier League-ben. A kétszeres világbajnok még döntőig sem tudott eljutni egyik tornán sem, Belfastban is egyből búcsúzott Jonny Clayton ellen.
Az este leginkább Stephen Buntingról szólt. A negyeddöntőben pazar csatában kerekedett felül Luke Humphrieson, az elődöntőben pedig lemosta Claytont. Mindkét találkozón 106-os körátlagot ért el.
A döntőben Gian van Veen volt az ellenfele, de a legutóbbi vb-döntőben szereplő holland sem tudott érdemben ellenállni az angolnak. Bunting 6–2-re győzött, és ezzel egészen az ötödik helyre lépett előre a tabellán.
DARTS
Premier League
4. állomás, Belfast
Negyeddöntő
Luke Littler (angol, 95.53)–Jonny Clayton (walesi, 96.16) 3–6
Stephen Bunting (angol, 106.63)–Luke Humphries (angol, 106.29) 6–4
Michael van Gerwen (holland, 94.06)–Gerwyn Price (walesi, 100.88) 5–6
Gian van Veen (holland, 96.08)–Josh Rock (északír, 91.05) 6–2
Elődöntő
Clayton (90.04)–Bunting (106.09) 0–6
Price (102.13)–Van Veen (105.22) 5–6
Döntő
Bunting (97.15)–Van Veen (95.76) 6–2