Rock hazai közönség előtt dobott kilencnyilast, de Bunting nyert Belfastban – videó

Hazai közönség előtt kilencnyilast dobni nem semmi érzés, és ez Josh Rocknak megadatott a belfasti éjszaka során. Ezzel együtt másnak nem igazán örülhetett, mivel már az első meccsén kiesett, mindent összevetve Gian van Veen simán nyert.

NINE-DARTER FOR ROCK! 🚨



JOSH ROCK HAS HIT A NINE-DARTER IN BELFAST!



The hometown hero pins the perfect leg to close the gap in this contest, what a moment for the man from County Antrim! 👏



📺 https://t.co/LnNAPX0oQz#PLDarts | QF4 pic.twitter.com/HZcnDEhFba — PDC Darts (@OfficialPDC) February 26, 2026

Ami a negyeddöntő további meccseit illeti, Luke Littlernek továbbra sem megy az idei Premier League-ben. A kétszeres világbajnok még döntőig sem tudott eljutni egyik tornán sem, Belfastban is egyből búcsúzott Jonny Clayton ellen.

Az este leginkább Stephen Buntingról szólt. A negyeddöntőben pazar csatában kerekedett felül Luke Humphrieson, az elődöntőben pedig lemosta Claytont. Mindkét találkozón 106-os körátlagot ért el.

A döntőben Gian van Veen volt az ellenfele, de a legutóbbi vb-döntőben szereplő holland sem tudott érdemben ellenállni az angolnak. Bunting 6–2-re győzött, és ezzel egészen az ötödik helyre lépett előre a tabellán.

BUNTING WINS IN BELFAST! 🏆



What a night!



Stephen Bunting wins his first night of his 2026 Premier League campaign, as The Bullet beats Gian van Veen 6-2 to claim the title in Belfast!



📺 https://t.co/LnNAPX0oQz#PLDarts | Final pic.twitter.com/RLD3DjahT8 — PDC Darts (@OfficialPDC) February 26, 2026

DARTS

Premier League

4. állomás, Belfast

Negyeddöntő

Luke Littler (angol, 95.53)–Jonny Clayton (walesi, 96.16) 3–6

Stephen Bunting (angol, 106.63)–Luke Humphries (angol, 106.29) 6–4

Michael van Gerwen (holland, 94.06)–Gerwyn Price (walesi, 100.88) 5–6

Gian van Veen (holland, 96.08)–Josh Rock (északír, 91.05) 6–2

Elődöntő

Clayton (90.04)–Bunting (106.09) 0–6

Price (102.13)–Van Veen (105.22) 5–6

Döntő

Bunting (97.15)–Van Veen (95.76) 6–2