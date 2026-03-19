Darts: kórházba került, kihagyja a Premier League következő fordulóját a vb-ezüstérmes

2026.03.19. 10:20
Gian van Veen nem lehet ott Dublinban (Fotó: Getty Images)
Gian van Veen csütörtökön az Instagramon jelentette be, hogy kihagyja a darts Premier League dublini állomását.

Gian van Veen az Instagramon jelentette be, hogy egészségügyi problémái miatt nem lehet ott a dublini Premier League-fordulóban. A Profi Dartsszövetség (PDC) úgy értesült, hogy a holland kiválóságnak veseköve van, így kórházba került.

A 23 éves dartsos a hétvégén a European Tour elnevezésű versenyen szerepelt, és a nyolcaddöntőben kikapott a később a tornát is megnyerő holland Wessel Nijmantól.

A fájdalom vasárnap reggel kezdődött, de sokkal rosszabb lett, amikor hazaértem Göttingenből. Szerda reggel óta kórházban vagyok, és remélem, hogy ma vagy holnap hazamehetek” – írta Van Veen, hozzátéve, hogy nagyon sajnálja, hogy éppen a dublini viadalt kell kihagynia, mert nagyon szeret az ír közönség előtt játszani.

A világbajnoki második helyezett játékos idén mutatkozott be a Premier League-ben, és hat forduló után a negyedik helyen áll Jonny Clayton, Luke Littler és Gerwyn Price mögött. Van Veen visszalépésével Michael van Gerwen automatikusan bejutott az elődöntőbe.

Legfrissebb hírek

Clayton nyert Nottinghamben, óriási előnnyel vezeti a darts Premier League-et

Egyéb egyéni
2026.03.13. 00:29

Darts, UK Open: megismétlődött a tavalyi döntő, ismét Littler nyert

Egyéb egyéni
2026.03.08. 23:35

Luke Littler Cardiffban vetett véget idei Premier League-nyeretlenségének

Egyéb egyéni
2026.03.06. 09:03

Darts: kialakult a PDC-világbajnokságért harcoló magyar mezőny

Egyéb egyéni
2026.03.02. 09:44

Rock hazai közönség előtt dobott kilencnyilast, de Bunting nyert Belfastban – videó

Egyéb egyéni
2026.02.27. 00:07

Történelmi kilencnyilast dobott a legjobb női dartsos – videó

Egyéb egyéni
2026.02.25. 16:53

Ismét lesz magyar a darts-vb-n, Afrika két helyet is kap a főtáblán

Egyéb egyéni
2026.02.24. 12:30

Tekauer Gréta bronzérmes Somorján

Egyéb egyéni
2026.02.23. 16:47
Ezek is érdekelhetik