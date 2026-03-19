Darts: kórházba került, kihagyja a Premier League következő fordulóját a vb-ezüstérmes

Gian van Veen az Instagramon jelentette be, hogy egészségügyi problémái miatt nem lehet ott a dublini Premier League-fordulóban. A Profi Dartsszövetség (PDC) úgy értesült, hogy a holland kiválóságnak veseköve van, így kórházba került.

A 23 éves dartsos a hétvégén a European Tour elnevezésű versenyen szerepelt, és a nyolcaddöntőben kikapott a később a tornát is megnyerő holland Wessel Nijmantól.

„A fájdalom vasárnap reggel kezdődött, de sokkal rosszabb lett, amikor hazaértem Göttingenből. Szerda reggel óta kórházban vagyok, és remélem, hogy ma vagy holnap hazamehetek” – írta Van Veen, hozzátéve, hogy nagyon sajnálja, hogy éppen a dublini viadalt kell kihagynia, mert nagyon szeret az ír közönség előtt játszani.

A világbajnoki második helyezett játékos idén mutatkozott be a Premier League-ben, és hat forduló után a negyedik helyen áll Jonny Clayton, Luke Littler és Gerwyn Price mögött. Van Veen visszalépésével Michael van Gerwen automatikusan bejutott az elődöntőbe.