Van Gerwen távollétében Clayton a Premier League élére állt

Mint arról beszámoltunk, a PL első két állomásán döntőt játszó Michael van Gerwen betegség miatt nem utazott el Glasgow-ba, így hét helyett hat mérkőzést játszottak a harmadik fordulóban. Az első kör erőnyerője Luke Littler volt, vele sorsolták össze a hollandot. Littler az elődöntőben lépett először színpadra, ahol a negyeddöntőben Gerwyn Price-t csaknem 100 pontos háromnyilas átlaggal legyőző Jonny Clayton várt rá. A walesi lendületből átgázolt a kétszeres világbajnokon, 101-es átlaggal, két 100 feletti kiszállóval 6–1-re elintézte angol riválisát.

A másik ágon Gian van Veen és Luke Humphries is szenzációs játékkal jutott be az elődöntőbe, amelyben hiába dobott csaknem nyolc ponttal magasabb átlagot az angol, a friss vb-döntős Van Veen kiszállózásban sokkal jobb volt, és ez döntött. A holland nyolc duplakísérletéből hatot bedobott, míg Humphries 17-ből csak ötször talált be. Ez azt jelentette, hogy továbbra sincs angol döntőse az idei Premier League-sorozatnak.

Akárcsak egy hete Antwerpenben, Skóciában is holland–walesi csata folyt a szakaszgyőzelemért, de Van Gerwen és Price helyett Van Veen és Clayton állt a színpadra. És ahogy a műlt héten, ezúttal is a szigetországi játékos kerekedett felül, Clayton tovább javított az átlagán, amely 104 fölé kúszott, és többek között egy 156-os kiszállóval diadalmaskodott.

A walesi ezzel Van Gerwent megelőzve a PL-tabella élére állt, a második döntőjét is elvesztő Van Veen pedig a harmadik helyről várja a jövő heti belfasti folytatást.

DARTS PREMIER LEAGUE

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, GLASGOW

NEGYEDDÖNTŐ

Gian van Veen (holland, 104.36)–Stephen Bunting (angol, 99.84) 6–3

Luke Humphries (angol, 105.95)–Josh Rock (északír, 97.91) 6–2

Jonny Clayton (walesi, 99.88)–Gerwyn Price (walesi, 91.96) 6–3

Luke Littler (angol)–Michael van Gerwen (holland) játék nélkül

ELŐDÖNTŐ

Van Veen (95.75)–Humphries (103.26) 6–5

Clayton (101.33)–Littler (97.84) 6–1

DÖNTŐ

Clayton (104.35)–Van Veen (94.57) 6–2

A PL állása: 1. Clayton 9 pont, 2. Van Gerwen 8, 3. Van Veen 6, 4. Price 5, 5. Humphries 4 (–1-es legkülönbség), 6. Littler 4 (–7), 7. Bunting 0 (–9), 8. Rock 0 (–12)

A 2026-OS PDC DARTS PREMIER LEAGUE ÁLLOMÁSAI

Február 5.: Newcastle. Döntő: Van Gerwen–Van Veen 6–4

Február 12.: Antwerpen. Döntő: Price–Van Gerwen 6–3

Február 19.: Glasgow. Döntő: Clayton–Van Veen 6–2

Február 26.: Belfast

Március 5.: Cardiff

Március 12.: Nottingham

Március 19.: Dublin

Március 26.: Berlin

Április 2.: Manchester

Április 9.: Brighton

Április 16.: Rotterdam

Április 23.: Liverpool

Április 30.: Aberdeen

Május 7.: Leeds

Május 14.: Birmingham

Május 21.: Sheffield

Május 28.: London, négyes döntő