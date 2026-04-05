Két leget nyert s három 180-at dobott Kovács Patrik, de Ross Smith jutott tovább Münchenben

A mérkőzés elején rögtön beszórt egy 180-at az előző körben általános meglepetésre Joe Cullent búcsúztató Kovács, de 170-ről nem tudott kiszállni, ellenben Smith 87-ről igen, így övé lett az első leg. A második játékrész szorosan alakult, majd Smithnek nem sikerült jól a kiszállózás, 20-ről nem tudta bedobni kétszer sem a duplát, így Kovácsnak az is belefért, hogy egyszer besokalljon dupla 4-re – másodjára nem hibázott, s kiegyenlített. A világranglista 14. helyén álló Smith a folytatásban sem sziporkázott, de egy fokkal jobban dobta a kiszállót, így másodszor is hozni tudta a kezdését. A folytatásban hátsó pályán követte Kovácsot Smith, majd egy 180-nal elé vágott, s az első adandó alkalommal ki is szállt, megduplázva előnyét.

A 29 éves magyar dartsost nem zavarta meg mindez, s lazán dobálta nyilakat, aztán egy 140-nel lejött 106-ra, majd be is dobta a kiszállót, szépített, s visszabrékelte az angolt. Az egyenlítésért kezdő Kovács 180-nal indított, s maga mögött is tartotta az angolt, de 136-ról nem tudta lezárni a leget, Smith ellenben 121-ről igen – ismét kettő volt a különbség. A 37 éves angol lendületbe jött, s (dacára annak, hogy Kovács ismét bezúdított egy 180-at) egy legre került a győzelemtől. Kovács a meccsben maradásért dobva sem vallott szégyent, de a nagyobb rutin Smith mellett döntött – az angol játékosnak egy meccsnyíl elhibázása is belefért, s megérdemelten jutott tovább a következő körbe.

DARTS

EUROPEAN TOUR

MÜNCHEN, 2. FORDULÓ

Ross Smith (angol, 92.32)–Kovács Patrik (88.59) 6–2

Luke Woodhouse (angol, 94.48)–Kim Huybrechts (belga, 100.26) 1–6

Josh Rock (északír, 102.57)–Ryan Joyce (angol, 103.24) 6–4

James Wade (angol, 93.31)–Kevin Doets (holland, 101.30) 5–6

Johnny Clayton (walesi, 94.21)–Marcel Hausotter (német, 93.16) 6–5

Michael van Gerwen (holland, 94.56)–Niko Springer (német, 98.34) 1–6

Nathan Aspinall (angol, 99.50)–Ricardo Pietreczko (német, 91.31) 6–5

Martin Schindler (német, 87.20)–Brendan Dolan (ír, 83.71) 6–4

Gian van Veen (holland, 91.00)–William O'Connor (ír, 89.15) 2–6