Darts: Luke Littler lemosta a liverpooli döntőben Claytont

Az első PL-idényét teljesítő vb-ezüstérmes holland Gian van Veen az este első meccsén legyőzte a korábbi világbajnok Gerwyn Price-t. Az ifjú holland ötödik alkalommal jutott túl az első fordulón, ám szemben a korábbi alkalmakkal ezúttal nem masírozott a döntőig, mert összetettet vezető Jonny Clayton a négy között megállította őt.

A másik elődöntőben Michael van Gerwen már 3–1-re, majd 4–3-ra és 5–4-re is vezetett a világbajnok Luke Littler ellen, a fiatal angol viszont kíméletlenül kihasználta PL-t rekordnak számító hét alkalommal megnyerő holland bizonytalanságait, és 6–5-re nyert.

A döntőben tehát az összetett első két helyét elfoglaló játékos csapott össze egymással, bár a „Littler játszott Claytonnal” kitétel helytállóbb lenne: az ifjú angol ugyanis a nap legmagasabb átlagát – 104.54-et – produkálva villámgyorsan megsemmisítő vereséget mért walesi ellenfelére. A 19 éves Littler alig negyedóra alatt 6–1-re győzte le a sorozatot 2021-ben megnyerő Claytont, s ezzel az összetettben három pontra csökkentette a hátrányát.

DARTS

PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ, LIVERPOOL

NEGYEDDÖNTŐ

Gian van Veen (holland, 90.97)–Gerwyn Price (walesi, 93.61) 6–4

Stephen Bunting (angol, 90.42)–Jonny Clayton (walesi, 93.85) 5–6

Josh Rock (angol, 91.89)–Michael van Gerwen (holland, 98.64) 3–6

Luke Humphries (angol, 99.39)–Luke Littler (angol, 97.22) 2–6

ELŐDÖNTŐ

Gian van Veen (holland, 98.04)–Jonny Clayton (walesi, 102.37) 5–6

Michael van Gerwen (holland, 107.54)–Luke Littler (angol, 102.06) 5–6

DÖNTŐ

Jonny Clayton (walesi, 99.16)–Luke Littler (angol, 104.54) 1–6