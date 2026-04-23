Darts: Luke Littler lemosta a liverpooli döntőben Claytont

2026.04.23. 23:55
Littler (balra) fogadhatta Clayton gratulációját villámgyors döntő után (Fotó: Getty Images)
A PDC darts Premier League versenysorozat újabb, 12. állomását csütörtök este rendezték Liverpoolban, ahol az összetett második helyén álló Luke Littler roppant magabiztos játékkal, 6–1-re verte a döntőben az élen álló Jonny Claytont.

Az első PL-idényét teljesítő vb-ezüstérmes holland Gian van Veen az este első meccsén legyőzte a korábbi világbajnok Gerwyn Price-t. Az ifjú holland ötödik alkalommal jutott túl az első fordulón, ám szemben a korábbi alkalmakkal ezúttal nem masírozott a döntőig, mert összetettet vezető Jonny Clayton a négy között megállította őt.

A másik elődöntőben Michael van Gerwen már 3–1-re, majd 4–3-ra és 5–4-re is vezetett a világbajnok Luke Littler ellen, a fiatal angol viszont kíméletlenül kihasználta PL-t rekordnak számító hét alkalommal megnyerő holland bizonytalanságait, és 6–5-re nyert.

A döntőben tehát az összetett első két helyét elfoglaló játékos csapott össze egymással, bár a „Littler játszott Claytonnal” kitétel helytállóbb lenne: az ifjú angol ugyanis a nap legmagasabb átlagát – 104.54-et – produkálva villámgyorsan megsemmisítő vereséget mért walesi ellenfelére. A 19 éves Littler alig negyedóra alatt 6–1-re győzte le a sorozatot 2021-ben megnyerő Claytont, s ezzel az összetettben három pontra csökkentette a hátrányát.

DARTS
PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ, LIVERPOOL
NEGYEDDÖNTŐ
Gian van Veen (holland, 90.97)–Gerwyn Price (walesi, 93.61) 6–4
Stephen Bunting (angol, 90.42)–Jonny Clayton (walesi, 93.85) 5–6
Josh Rock (angol, 91.89)–Michael van Gerwen (holland, 98.64) 3–6
Luke Humphries (angol, 99.39)–Luke Littler (angol, 97.22) 2–6

ELŐDÖNTŐ
Gian van Veen (holland, 98.04)–Jonny Clayton (walesi, 102.37) 5–6
Michael van Gerwen (holland, 107.54)–Luke Littler (angol, 102.06) 5–6

DÖNTŐ
Jonny Clayton (walesi, 99.16)–Luke Littler (angol, 104.54) 1–6

 

