Clayton nyert Brightonban, és újra első a darts Premier League-ben

2026.04.10. 01:41
null
Luke Littler Stephen Bunting darts Gerwyn Price Josh Rock Brighton Gian van Veen Luke Humphries Jonny Clayton Michael van Gerwen darts Premier League
Jonny Clayton győzelmével ért véget a darts Premier League 10., brightoni állomása. A döntőben a walesi 6–5-re győzött Michael van Gerwen ellen, és visszavette a vezetést a tabellán,

 

Clayton azért tudta átvenni a vezetést Luke Littlertől, mert a világbajnok mindössze 83.94-es átlagot produkálva már a negyeddöntőben elbukott a 41. születésnapját ünneplő Stephen Buntinggal szemben. Így Littler nem szerzett pontot, ellenben Clayton ötöt is.

Bár a tornagyőzelemről döntő találkozón Michael van Gerwen az egész este legmagasabb körátlagát érte el, és még a kiszállózása is jobb volt a hollandnak, a döntő legben a walesinek sikerült előbb megdobnia a szükséges duplát.

DARTS
Premier League
Alapszakasz, 10. forduló, Brighton
Negyeddöntő
Luke Humphries (angol, 96.13)–Jonny Clayton (walesi, 98.37) 5–6
Gerwyn Price (walesi, 96.00)–Josh Rock (északír, 96.49) 3–6
Luke Littler (angol, 83.94)–Stephen Bunting (angol, 91.30) 4–6
Michael van Gerwen (holland, 95.44)–Gian van Veen (holland, 94.49) 6–4
Elődöntő
Clayton (96.31)–Rock (93.14) 6–4
Bunting (93.11)–Van Gerwen (90.92) 5–6
Döntő
Clayton (97.39)–Van Gerwen (101.34) 6–5

 

