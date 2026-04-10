Clayton nyert Brightonban, és újra első a darts Premier League-ben

Clayton azért tudta átvenni a vezetést Luke Littlertől, mert a világbajnok mindössze 83.94-es átlagot produkálva már a negyeddöntőben elbukott a 41. születésnapját ünneplő Stephen Buntinggal szemben. Így Littler nem szerzett pontot, ellenben Clayton ötöt is.

Bár a tornagyőzelemről döntő találkozón Michael van Gerwen az egész este legmagasabb körátlagát érte el, és még a kiszállózása is jobb volt a hollandnak, a döntő legben a walesinek sikerült előbb megdobnia a szükséges duplát.

DARTS

Premier League

Alapszakasz, 10. forduló, Brighton

Negyeddöntő

Luke Humphries (angol, 96.13)–Jonny Clayton (walesi, 98.37) 5–6

Gerwyn Price (walesi, 96.00)–Josh Rock (északír, 96.49) 3–6

Luke Littler (angol, 83.94)–Stephen Bunting (angol, 91.30) 4–6

Michael van Gerwen (holland, 95.44)–Gian van Veen (holland, 94.49) 6–4

Elődöntő

Clayton (96.31)–Rock (93.14) 6–4

Bunting (93.11)–Van Gerwen (90.92) 5–6

Döntő

Clayton (97.39)–Van Gerwen (101.34) 6–5