Meglepetésre távozik a Villarreal vezetőedzője – hivatalos

A klub a közleményben nem hozta nyilvánosságra a távozás okait, de a döntés mindenképpen meglepetésnek tekinthető, Marcelino irányítása alatt ugyanis jól teljesített a Villarreal.

A 60 éves szakember először 2013 és 2016 között irányította a Villarrealt, majd 2023-ban másodszor is átvette a csapatot. Munkásságának színvonaláról sokat elmond, hogy a „sárga tengeralattjáró” – a klub történetében először – egymás után másodszor kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába.

A csapat három fordulóval a bajnokság zárása előtt ráadásul a 3. helyen áll, öt ponttal megelőzve a 4. helyezett Atlético Madridot.

Marcelino a Villarreal történelmének legtöbb mérkőzéssel rendelkező vezetőedzője 298 hivatalos összecsapással, miközben 145 sikerrel a klub győzelmi rekordját is ő tartja.