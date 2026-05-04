Nemzeti Sportrádió

Meglepetésre távozik a Villarreal vezetőedzője – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.05.04. 13:20
null
Marcelino az idény végén elköszön a Villarrealtól (Fotó: Getty Images)
Címkék
Marcelino García Toral spanyol foci Villarreal
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Villarreal hétfőn hivatalos felületein jelentette be, hogy az idény végén távozik a csapat vezetőedzője, Marcelino García Toral.

A klub a közleményben nem hozta nyilvánosságra a távozás okait, de a döntés mindenképpen meglepetésnek tekinthető, Marcelino irányítása alatt ugyanis jól teljesített a Villarreal.

A 60 éves szakember először 2013 és 2016 között irányította a Villarrealt, majd 2023-ban másodszor is átvette a csapatot. Munkásságának színvonaláról sokat elmond, hogy a „sárga tengeralattjáró” – a klub történetében először – egymás után másodszor kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába.

A csapat három fordulóval a bajnokság zárása előtt ráadásul a 3. helyen áll, öt ponttal megelőzve a 4. helyezett Atlético Madridot.

Marcelino a Villarreal történelmének legtöbb mérkőzéssel rendelkező vezetőedzője 298 hivatalos összecsapással, miközben 145 sikerrel a klub győzelmi rekordját is ő tartja.

 

Marcelino García Toral spanyol foci Villarreal
Legfrissebb hírek

Valenciai győzelemmel hangolt az Arsenal elleni BL-visszavágóra a tartalékos Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.05.02. 18:16

Morientesnél Raúl lenne a Real Madrid edzője, Valdano ötből három jelöltet kizárt

Spanyol labdarúgás
2026.04.28. 09:52

La Liga: a Celta legyőzésével közeledik a bronzéremhez a Villarreal

Spanyol labdarúgás
2026.04.26. 23:01

A Real Madrid legendája szerint Mourinho már túl van a csúcson

Spanyol labdarúgás
2026.04.25. 10:53

Nagyon fontos győzelmet aratott a Levante és a Rayo; csak ikszelt a Villarreal a sereghajtóval

Spanyol labdarúgás
2026.04.23. 23:35

Meglepőt húzhat a Real Madrid, német edző válthatja Arbeloát a kispadon – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.04.22. 12:12

Elmaradhat a forradalom a Real Madridnál, Arbeloa is folytathatja – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.04.17. 10:53

Bilbaóban nyert a Villarreal, s négy ponttal előzi meg az Atléticót a dobogón

Spanyol labdarúgás
2026.04.12. 23:09
Ezek is érdekelhetik