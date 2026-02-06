Szombati sportműsor: FTC–Újpest derbi az NB I-ben; pályán a DVSC és az ETO a női kézi BL-ben

FEBRUÁR 7., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NB II

17. FORDULÓ

14.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa

16.00: Burnley–West Ham United

16.00: Fulham–Everton

16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)

18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

17.00: Lens–Rennes

19.00: Brest–Lorient

21.05: Nantes–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Werder Bremen

15.30: Heidenheim–Hamburg

15.30: Mainz–Augsburg

15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart

15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

18.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

13.00: Elversberg–Hertha BSC (Tv: Arena4)

20.30: Darmstadt–Kaiserslautern (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

18.00: Genoa–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Mallorca (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA

26. FORDULÓ

14.00: Csíkszereda–Arad – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

22. FORDULÓ

14.00: Javor–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

19. FORDULÓ

18.00: DAC–Slovan Bratislava – élőben az NSO-n!

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana

A 3. helyért

16.00: Franciaország–Horvátország

Döntő

19.30: Portugália–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

ALPESI SÍ

11.30: férfi lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

CURLING

VEGYES PÁROS

10.05: csoportkör

Nagy-Britannia–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

Svájc–Svédország

14.35: Csoportkör

Észtország–Norvégia

Csehország–Dél-Korea

Svédország–Olaszország

Nagy-Britannia–Egyesült Államok

19.05: Csoportkör

Dél-Korea–Egyesült Államok

Kanada–Észtország

Csehország–Svájc

Norvégia–Olaszország

GYORSKORCSOLYA

16.00: női 3000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport+, 16.45)

HÓDESZKA

19.30: férfi big air döntő (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

16.40: Egyesült Államok–Finnország (Tv: Eurosport2)

21.10: Svájc–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

B-CSOPORT

12.10: Németország–Japán

14.40: Svédország–Olaszország

MŰKORCSOLYA

19.45: csapat, férfi rövid program és jégtánc kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍFUTÁS

13.00: női 10+10 km tömegrajtos verseny, (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SÍUGRÁS

18.45: női normálsánc egyéni (Tv: Eurosport1)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30 és 11.35: női slopestyle selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

14.00 és 15.05: férfi slopestyle selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZÁNKÓ

17.00 és 18.32: férfi egyes 1. és 2. futam (Tv: M4 Sport+, 17.45)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

11.00: Nyíregyháza nyílt fedett pályás versenye, Nyíregyházi Atlétikai Centrum

ASZTALITENISZ

Európa Top 16-bajnokság, Montreux

11.00: férfi és női negyeddöntő

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Zágráb (kötöttfogás – 77, 87 kg; női birkózás – 53, 57, 72, 76 kg)

10.30: selejtező

13.30: elődöntő

14.30: vigaszág

18.00: helyosztó

CSELGÁNCS

17.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Párizs (Tv: Sport2)

GOLF

PGA Tour

19.10: Phoenix Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Wörthi-tó-kupa, női torna (Klagenfurt), 2. forduló

15.00: Magyarország–Norvégia

KERÉKPÁR

UAE Tour

11.50: női verseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

Valenciai körverseny

16.15: férfiverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román)

B-CSOPORT

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán)

NŐI EURÓPA-LIGA

B-CSOPORT

19.45: Nyköbing (dán)–Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

14.30: FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE

17.00: Csurgói KK–ETO University HT

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC

18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged

18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK

19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló

NŐI NB I

16.00: NEKA–Kozármisleny KA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár

18.00: MVM-OSE Lions–Debreceni EAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI NB I

17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Tarr KSC Szekszárd–DVTK HunTherm

18.00: Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs

18.00: VBW CEKK Cegléd–Uni Győr

19.00: TFSE–Sopron Basket

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Oklahoma City Thunder–Houston Rockets (Tv: Sport2)

Vasárnap, 2.30: Los Angeles Lakers–Golden State Warriors (Tv: Sport2)

KÜZDŐSPORT

Puszta kezes ökölvívás

Vasárnap, 2.00: BKFC, Knuckle Mania VI, Ben Rothwell–Andrej Arlovszki, Philadelphia (Tv: Sport1)

LÓSPORT

12.00: ügetőfarsang, Kincsem Park, Budapest (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE

19.00: MAFC–Kecskeméti RC

19.00: MÁV Előre Foxconn–Swissten Dág KSE

Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló

18.00: Fatum Nyíregyháza–KHG KNRC

SZNÚKER

6.00: World Grand Prix, elődöntő (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Davis-kupa, selejtező, Tatabánya

13.00: Magyarország–Egyesült Államok

Piros Zsombor–Tommy Paul

Marozsán Fábián–Ethan Quinn

ATP 500-as torna, Dallas

17.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rotterdam

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es torna, Buenos Aires

17.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-es torna, Montpellier

12.30: páros, elődöntő

15.00: egyes, elődöntő

WTA 1000-es torna, Doha

9.00: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA 500-as torna, Abu-Dzabi

11.30: páros, döntő

14.00: egyes, döntő

WTA 250-es torna, Kolozsvár

13.00: páros, döntő

15.30: egyes, döntő

WTA 250-es torna, Ostrava

13.30: páros, döntő

16.00: egyes, döntő

TEREPKERÉKPÁR

13.40: női superprestige, Middelkerke (Tv: Eurosport2)

15.05: férfi superprestige, Middelkerke (Tv: Eurosport2)

VÍVÁS

Férfi párbajtőr-világkupaverseny, Heidenheim

8.00: csapatverseny

Tőr Grand Prix-verseny, Torino

9.00: 64-es tábla, női verseny

10.30: 64-es tábla, férfiverseny

Női párbajtőr-világkupaverseny, Vuhszi

Vasárnap, 2.00: csapatverseny

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE

16.00: Szolnoki Dózsa–KSI SE

17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd

18.00: One Eger–Metalcom Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Cristiano Ronaldo kálváriája az Al-Naszrnál

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; A nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.30: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

12.45: Közvetítés a DVTK–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

14.45: Közvetítés a DVSC–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

16.00: Közvetítés a DVSC–Dortmund női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél

17.00: Közvetítés a Ferencváros–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Regős László. Szakértő: Wukovics László

18.00: Közvetítés a Győri ETO–Buducsnoszt női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

20.00: Twitch-közvetítés: Derbi másképpen Balogh Balázzsal, Bene Ferenccel és Wukovics Lászlóval; tudósítás a téli olimpiáról Virányi Zsolttal

22.30: Sportvilág Bera Emesével