Szombati sportműsor: FTC–Újpest derbi az NB I-ben; pályán a DVSC és az ETO a női kézi BL-ben
FEBRUÁR 7., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NB II
17. FORDULÓ
14.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
17.00: Lens–Rennes
19.00: Brest–Lorient
21.05: Nantes–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Werder Bremen
15.30: Heidenheim–Hamburg
15.30: Mainz–Augsburg
15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart
15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
18.30: Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
13.00: Elversberg–Hertha BSC (Tv: Arena4)
20.30: Darmstadt–Kaiserslautern (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
18.00: Genoa–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Fiorentina–Torino (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Mallorca (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)
ROMÁN SUPERLIGA
26. FORDULÓ
14.00: Csíkszereda–Arad – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
22. FORDULÓ
14.00: Javor–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
19. FORDULÓ
18.00: DAC–Slovan Bratislava – élőben az NSO-n!
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana
A 3. helyért
16.00: Franciaország–Horvátország
Döntő
19.30: Portugália–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: férfi lesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Nagy-Britannia–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
Svájc–Svédország
14.35: Csoportkör
Észtország–Norvégia
Csehország–Dél-Korea
Svédország–Olaszország
Nagy-Britannia–Egyesült Államok
19.05: Csoportkör
Dél-Korea–Egyesült Államok
Kanada–Észtország
Csehország–Svájc
Norvégia–Olaszország
GYORSKORCSOLYA
16.00: női 3000 m (Tv: Eurosport1, M4 Sport; M4 Sport+, 16.45)
HÓDESZKA
19.30: férfi big air döntő (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Finnország (Tv: Eurosport2)
21.10: Svájc–Kanada (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
B-CSOPORT
12.10: Németország–Japán
14.40: Svédország–Olaszország
MŰKORCSOLYA
19.45: csapat, férfi rövid program és jégtánc kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SÍFUTÁS
13.00: női 10+10 km tömegrajtos verseny, (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SÍUGRÁS
18.45: női normálsánc egyéni (Tv: Eurosport1)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 és 11.35: női slopestyle selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
14.00 és 15.05: férfi slopestyle selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZÁNKÓ
17.00 és 18.32: férfi egyes 1. és 2. futam (Tv: M4 Sport+, 17.45)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
11.00: Nyíregyháza nyílt fedett pályás versenye, Nyíregyházi Atlétikai Centrum
ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux
11.00: férfi és női negyeddöntő
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Zágráb (kötöttfogás – 77, 87 kg; női birkózás – 53, 57, 72, 76 kg)
10.30: selejtező
13.30: elődöntő
14.30: vigaszág
18.00: helyosztó
CSELGÁNCS
17.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Párizs (Tv: Sport2)
GOLF
PGA Tour
19.10: Phoenix Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Wörthi-tó-kupa, női torna (Klagenfurt), 2. forduló
15.00: Magyarország–Norvégia
KERÉKPÁR
UAE Tour
11.50: női verseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
Valenciai körverseny
16.15: férfiverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán)
18.00: Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román)
B-CSOPORT
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán)
NŐI EURÓPA-LIGA
B-CSOPORT
19.45: Nyköbing (dán)–Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
14.30: FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE
17.00: Csurgói KK–ETO University HT
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC
18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged
18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK
19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló
NŐI NB I
16.00: NEKA–Kozármisleny KA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár
18.00: MVM-OSE Lions–Debreceni EAC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Tarr KSC Szekszárd–DVTK HunTherm
18.00: Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs
18.00: VBW CEKK Cegléd–Uni Győr
19.00: TFSE–Sopron Basket
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Oklahoma City Thunder–Houston Rockets (Tv: Sport2)
Vasárnap, 2.30: Los Angeles Lakers–Golden State Warriors (Tv: Sport2)
KÜZDŐSPORT
Puszta kezes ökölvívás
Vasárnap, 2.00: BKFC, Knuckle Mania VI, Ben Rothwell–Andrej Arlovszki, Philadelphia (Tv: Sport1)
LÓSPORT
12.00: ügetőfarsang, Kincsem Park, Budapest (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE
19.00: MAFC–Kecskeméti RC
19.00: MÁV Előre Foxconn–Swissten Dág KSE
Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló
18.00: Fatum Nyíregyháza–KHG KNRC
SZNÚKER
6.00: World Grand Prix, elődöntő (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
13.00: Magyarország–Egyesült Államok
Piros Zsombor–Tommy Paul
Marozsán Fábián–Ethan Quinn
ATP 500-as torna, Dallas
17.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 500-as torna, Rotterdam
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es torna, Buenos Aires
17.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-es torna, Montpellier
12.30: páros, elődöntő
15.00: egyes, elődöntő
WTA 1000-es torna, Doha
9.00: egyes, selejtező, 2. forduló
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
11.30: páros, döntő
14.00: egyes, döntő
WTA 250-es torna, Kolozsvár
13.00: páros, döntő
15.30: egyes, döntő
WTA 250-es torna, Ostrava
13.30: páros, döntő
16.00: egyes, döntő
TEREPKERÉKPÁR
13.40: női superprestige, Middelkerke (Tv: Eurosport2)
15.05: férfi superprestige, Middelkerke (Tv: Eurosport2)
VÍVÁS
Férfi párbajtőr-világkupaverseny, Heidenheim
8.00: csapatverseny
Tőr Grand Prix-verseny, Torino
9.00: 64-es tábla, női verseny
10.30: 64-es tábla, férfiverseny
Női párbajtőr-világkupaverseny, Vuhszi
Vasárnap, 2.00: csapatverseny
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE
16.00: Szolnoki Dózsa–KSI SE
17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd
18.00: One Eger–Metalcom Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Cristiano Ronaldo kálváriája az Al-Naszrnál
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; A nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.30: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
12.45: Közvetítés a DVTK–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
14.45: Közvetítés a DVSC–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
16.00: Közvetítés a DVSC–Dortmund női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél
17.00: Közvetítés a Ferencváros–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Regős László. Szakértő: Wukovics László
18.00: Közvetítés a Győri ETO–Buducsnoszt női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
20.00: Twitch-közvetítés: Derbi másképpen Balogh Balázzsal, Bene Ferenccel és Wukovics Lászlóval; tudósítás a téli olimpiáról Virányi Zsolttal
22.30: Sportvilág Bera Emesével