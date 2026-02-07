Három gólt szerzett, továbbra is hibátlan hazai pályán a Barcelona

Az egész mérkőzésen nagy fölényben játszott a Barcelona, és a 29. percben előnybe került. Marcus Rashford lőtt 17 méterről, a blokkról levágódó labda Robert Lewandowski elé pattant, aki hét méterről a bal alsóba lőtt – a lengyel csatár a 10. gólját szerezte a bajnokságban. A szünet előtt Rashford tüzelt szabadrúgásból, Leo Román bravúrral védte, majd Jules Koundé centerezését követően Lamine Yamal lőtt közelről a kapu mellé.

A 18 éves támadó a második félidőben már megszerezte a gólját, miután 23 méterről a bal alsóba lőtt. Yamal a folytatásban is elemében volt, többször is próbálkozott, aztán nem ő, hanem Marc Bernal talált be, aki Fermín López indításával lépett ki, pimasz csellel becsapta Pablo Maffeót, majd a bal alsóba lőtt. Előtte egyébként volt egy ziccere a Mallorcának is, ám Antonio Sánchez lövésénél bravúrral védett Joan García.

Simán nyert a Barca, így továbbra is százszázalékos vendéglátóként, valamint immár egyhuzamban 20 mérkőzés óta veretlen a Mallorcával szemben. 3–0

Szombat délelőtt döntött arról a szövetség, hogy elhalasztja a 14 órára kiírt Rayo Vallecano–Oviedo mérkőzést, a hivatalos indoklás szerint „a játékosok védelme érdekében”. A Marca beszámolója alapján a hazaiak pályája nem alkalmas a meccs megrendezésére, miután egész héten esett az eső, így a Rayónál nem tudták olyan állapotba hozni a játékteret, ami alkalmas lenne futballra. Arról később születik döntést, hogy mikor pótolják az összecsapást.

Mint az As írja, a Sevilla kérvényezte a szövetségtől, hogy halasszák el a Girona elleni mérkőzését (amely szombaton 18.30-kor kezdődött volna), ugyanis narancs riasztás van érvényben a környéken a Marta nevű vihar miatt. A kérelmet végül jóváhagyta a szövetség, így jelen állás szerint a találkozót vasárnap 16.15-kor rendezik meg.

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)

Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva

Sevilla–Girona – elhalasztva

Később

21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Girona

18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)