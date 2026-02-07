Nemzeti Sportrádió

Három gólt szerzett, továbbra is hibátlan hazai pályán a Barcelona

2026.02.07. 18:23
Lamine Yamal és Alejandro Balde örül előbbi góljának (Fotó: Getty Images)
Barcelona Mallorca Spíler Tv La Liga
Az FC Barcelona hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Mallorcát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 23. fordulójában. Két szombati mérkőzést elhalasztottak.

Az egész mérkőzésen nagy fölényben játszott a Barcelona, és a 29. percben előnybe került. Marcus Rashford lőtt 17 méterről, a blokkról levágódó labda Robert Lewandowski elé pattant, aki hét méterről a bal alsóba lőtt – a lengyel csatár a 10. gólját szerezte a bajnokságban. A szünet előtt Rashford tüzelt szabadrúgásból, Leo Román bravúrral védte, majd Jules Koundé centerezését követően Lamine Yamal lőtt közelről a kapu mellé.

A 18 éves támadó a második félidőben már megszerezte a gólját, miután 23 méterről a bal alsóba lőtt. Yamal a folytatásban is elemében volt, többször is próbálkozott, aztán nem ő, hanem Marc Bernal talált be, aki Fermín López indításával lépett ki, pimasz csellel becsapta Pablo Maffeót, majd a bal alsóba lőtt. Előtte egyébként volt egy ziccere a Mallorcának is, ám Antonio Sánchez lövésénél bravúrral védett Joan García.

Simán nyert a Barca, így továbbra is százszázalékos vendéglátóként, valamint immár egyhuzamban 20 mérkőzés óta veretlen a Mallorcával szemben. 3–0

Szombat délelőtt döntött arról a szövetség, hogy elhalasztja a 14 órára kiírt Rayo Vallecano–Oviedo mérkőzést, a hivatalos indoklás szerint „a játékosok védelme érdekében”. A Marca beszámolója alapján a hazaiak pályája nem alkalmas a meccs megrendezésére, miután egész héten esett az eső, így a Rayónál nem tudták olyan állapotba hozni a játékteret, ami alkalmas lenne futballra. Arról később születik döntést, hogy mikor pótolják az összecsapást.

Mint az As írja, a Sevilla kérvényezte a szövetségtől, hogy halasszák el a Girona elleni mérkőzését (amely szombaton 18.30-kor kezdődött volna), ugyanis narancs riasztás van érvényben a környéken a Marta nevű vihar miatt. A kérelmet végül jóváhagyta a szövetség, így jelen állás szerint a találkozót vasárnap 16.15-kor rendezik meg.

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)
Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva
Sevilla–Girona – elhalasztva
Később
21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Girona
18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona23191363–23+4058
  2. Real Madrid22173247–18+2954
  3. Atlético Madrid22136338–17+2145
  4. Villarreal21133539–23+1642
  5. Betis2298536–28+835
  6. Espanyol22104826–27–134
  7. Celta Vigo2389630–25+533
  8. Osasuna23851028–28029
  9. Real Sociedad2277830–30028
10. Alavés22741120–27–725
11. Athletic Bilbao22741121–31–1025
12. Girona2267921–36–1525
13. Elche2259830–32–224
14. Sevilla22731229–37–824
15. Mallorca23661128–37–924
16. Getafe22651116–27–1123
17. Valencia2258923–35–1223
18. Rayo Vallecano22571018–30–1222
19. Levante21461124–34–1018
20. Oviedo22371212–34–2216

 

