Három gólt szerzett, továbbra is hibátlan hazai pályán a Barcelona
Az egész mérkőzésen nagy fölényben játszott a Barcelona, és a 29. percben előnybe került. Marcus Rashford lőtt 17 méterről, a blokkról levágódó labda Robert Lewandowski elé pattant, aki hét méterről a bal alsóba lőtt – a lengyel csatár a 10. gólját szerezte a bajnokságban. A szünet előtt Rashford tüzelt szabadrúgásból, Leo Román bravúrral védte, majd Jules Koundé centerezését követően Lamine Yamal lőtt közelről a kapu mellé.
A 18 éves támadó a második félidőben már megszerezte a gólját, miután 23 méterről a bal alsóba lőtt. Yamal a folytatásban is elemében volt, többször is próbálkozott, aztán nem ő, hanem Marc Bernal talált be, aki Fermín López indításával lépett ki, pimasz csellel becsapta Pablo Maffeót, majd a bal alsóba lőtt. Előtte egyébként volt egy ziccere a Mallorcának is, ám Antonio Sánchez lövésénél bravúrral védett Joan García.
Simán nyert a Barca, így továbbra is százszázalékos vendéglátóként, valamint immár egyhuzamban 20 mérkőzés óta veretlen a Mallorcával szemben. 3–0
Szombat délelőtt döntött arról a szövetség, hogy elhalasztja a 14 órára kiírt Rayo Vallecano–Oviedo mérkőzést, a hivatalos indoklás szerint „a játékosok védelme érdekében”. A Marca beszámolója alapján a hazaiak pályája nem alkalmas a meccs megrendezésére, miután egész héten esett az eső, így a Rayónál nem tudták olyan állapotba hozni a játékteret, ami alkalmas lenne futballra. Arról később születik döntést, hogy mikor pótolják az összecsapást.
Mint az As írja, a Sevilla kérvényezte a szövetségtől, hogy halasszák el a Girona elleni mérkőzését (amely szombaton 18.30-kor kezdődött volna), ugyanis narancs riasztás van érvényben a környéken a Marta nevű vihar miatt. A kérelmet végül jóváhagyta a szövetség, így jelen állás szerint a találkozót vasárnap 16.15-kor rendezik meg.
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)
Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva
Sevilla–Girona – elhalasztva
Később
21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Girona
18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfőn játsszák
21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|23
|19
|1
|3
|63–23
|+40
|58
|2. Real Madrid
|22
|17
|3
|2
|47–18
|+29
|54
|3. Atlético Madrid
|22
|13
|6
|3
|38–17
|+21
|45
|4. Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39–23
|+16
|42
|5. Betis
|22
|9
|8
|5
|36–28
|+8
|35
|6. Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26–27
|–1
|34
|7. Celta Vigo
|23
|8
|9
|6
|30–25
|+5
|33
|8. Osasuna
|23
|8
|5
|10
|28–28
|0
|29
|9. Real Sociedad
|22
|7
|7
|8
|30–30
|0
|28
|10. Alavés
|22
|7
|4
|11
|20–27
|–7
|25
|11. Athletic Bilbao
|22
|7
|4
|11
|21–31
|–10
|25
|12. Girona
|22
|6
|7
|9
|21–36
|–15
|25
|13. Elche
|22
|5
|9
|8
|30–32
|–2
|24
|14. Sevilla
|22
|7
|3
|12
|29–37
|–8
|24
|15. Mallorca
|23
|6
|6
|11
|28–37
|–9
|24
|16. Getafe
|22
|6
|5
|11
|16–27
|–11
|23
|17. Valencia
|22
|5
|8
|9
|23–35
|–12
|23
|18. Rayo Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18–30
|–12
|22
|19. Levante
|21
|4
|6
|11
|24–34
|–10
|18
|20. Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12–34
|–22
|16