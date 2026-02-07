Nemzeti Sportrádió

Öt különböző nemzet nyerte meg az első nap öt versenyszámát – éremtáblázat

2026.02.07. 22:21
Emmanuele Ciancaglini(Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
A milánói-cortinai téli olimpia első hivatalos versenynapján öt versenyszámban osztottak érmeket.

 

Az öt aranyérem öt különböző nemzethez került, amelyek közül a japánok, a norvégok és a házigazda olaszok már mindhárom medáliából szereztek egyet.

Éremtáblázat AranyEzüstBronz
1.Japán111
 Norvégia111
 Olaszország111
4.Svédország11
5.Svájc1
6.Szlovénia1
7.Kanada1
 Kína1

 

 

