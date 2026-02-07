Öt különböző nemzet nyerte meg az első nap öt versenyszámát – éremtáblázat
A milánói-cortinai téli olimpia első hivatalos versenynapján öt versenyszámban osztottak érmeket.
Az öt aranyérem öt különböző nemzethez került, amelyek közül a japánok, a norvégok és a házigazda olaszok már mindhárom medáliából szereztek egyet.
|Éremtáblázat
|Arany
|Ezüst
|Bronz
|1.
|Japán
|1
|1
|1
|Norvégia
|1
|1
|1
|Olaszország
|1
|1
|1
|4.
|Svédország
|1
|1
|–
|5.
|Svájc
|1
|–
|–
|6.
|Szlovénia
|–
|1
|–
|7.
|Kanada
|–
|–
|1
|Kína
|–
|–
|1
