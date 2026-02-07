A hetedik helyen végzett Pupp Réka Párizsban
A kétszeres olimpiai 5. helyezett Pupp Réka szerepelt a legjobban a magyarok közül a párizsi cselgáncs Grand Prix első napján. Az Atomerőmű SE versenyzője a vigaszágon a brazil Larissa Pimentától kapott ki egy intéssel.
A többi indulónk, a 60 kg-os Feczkó Csanád és Andrási Márton, a 66 kg-os Pongrácz Bence, a 73 kg-os Szegedi Dániel és az 52 kg-os Gyertyás Róza egyaránt helyezetlenül zárt.
