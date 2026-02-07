Perl Zoltán vezérletével nyert a Falco a férfi kosár NB I-ben

A vasiak válogatott játékosa, Perl Zoltán 27 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal járult hozzá a sikerhez.
Az amerikai Justin Bibbs 28 pontja ellenére a Zalaegerszeg hat ponttal kikapott Kaposváron. A somogyiaknál Filipovity Péter 22 pontot dobott.
Az Oroszlány hazai pályán – Reaudale Shamaar Williams 28 és Ismet Sejfic 26 pontja ellenére – hosszabbítás után kikapott a Debrecentől.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár 68–89 (13–20, 29–32, 14–24, 12–13)
MVM-OSE Lions–Debreceni EAC 97–104 (22–25, 24–18, 20–20, 19–22, 12–19) – hosszabbítás után
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 93–87 (22–28, 28–18, 22–17, 21–24)
Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–86 (22–22, 22–17, 22–16, 12–31)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|18
|17
|1
|1691–1376
|0.972
|35
|2. Szombathely
|19
|15
|4
|1724–1509
|0.895
|34
|3. Fehérvár
|19
|13
|6
|1768–1635
|0.842
|32
|4. Kaposvár
|19
|12
|7
|1719–1667
|0.816
|31
|5. Debrecen
|19
|12
|7
|1577–1586
|0.816
|31
|6. Paks
|19
|10
|9
|1685–1622
|0.763
|29
|7. Sopron
|19
|10
|9
|1541–1519
|0.763
|29
|8. Honvéd
|19
|9
|10
|1530–1524
|0.737
|28
|9. Körmend
|19
|7
|12
|1667–1776
|0.684
|26
|10. Kecskemét
|19
|6
|13
|1491–1615
|0.658
|25
|11. Zalaegerszeg
|19
|6
|13
|1574–1693
|0.658
|25
|12. Pécs
|19
|6
|13
|1588–1635
|0.658
|25
|13. Szeged
|18
|5
|13
|1337–1554
|0.639
|23
|14. Oroszlány
|19
|4
|15
|1554–1735
|0.605
|23