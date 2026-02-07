Nemzeti Sportrádió

Perl Zoltán vezérletével nyert a Falco a férfi kosár NB I-ben

2026.02.07. 20:53
Fotó: FB/Falco KC Szombathely
A Falco KC Szombathely nyolc ponttal nyert Pakson a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.

A vasiak válogatott játékosa, Perl Zoltán 27 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Az amerikai Justin Bibbs 28 pontja ellenére a Zalaegerszeg hat ponttal kikapott Kaposváron. A somogyiaknál Filipovity Péter 22 pontot dobott.

Az Oroszlány hazai pályán – Reaudale Shamaar Williams 28 és Ismet Sejfic 26 pontja ellenére – hosszabbítás után kikapott a Debrecentől.

KOSÁRLABDA 
FÉRFI NB I
Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár 68–89 (13–20, 29–32, 14–24, 12–13)
MVM-OSE Lions–Debreceni EAC 97–104 (22–25, 24–18, 20–20, 19–22, 12–19) – hosszabbítás után
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 93–87 (22–28, 28–18, 22–17, 21–24)
Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–86 (22–22, 22–17, 22–16, 12–31)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok181711691–13760.972 35 
2. Szombathely191541724–15090.895 34 
3. Fehérvár191361768–16350.842 32 
4. Kaposvár191271719–16670.816 31 
5. Debrecen191271577–15860.816 31 
6. Paks191091685–16220.763 29 
7. Sopron191091541–15190.763 29 
8. Honvéd199101530–15240.737 28 
9. Körmend197121667–17760.684 26 
10. Kecskemét196131491–16150.658 25 
11. Zalaegerszeg196131574–16930.658 25 
12. Pécs196131588–16350.658 25 
13. Szeged185131337–15540.639 23 
14. Oroszlány194151554–17350.605 23 

 

Ezek is érdekelhetik