Perl Zoltán vezérletével nyert a Falco a férfi kosár NB I-ben

A vasiak válogatott játékosa, Perl Zoltán 27 ponttal, nyolc lepattanóval és hét gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Az amerikai Justin Bibbs 28 pontja ellenére a Zalaegerszeg hat ponttal kikapott Kaposváron. A somogyiaknál Filipovity Péter 22 pontot dobott.

Az Oroszlány hazai pályán – Reaudale Shamaar Williams 28 és Ismet Sejfic 26 pontja ellenére – hosszabbítás után kikapott a Debrecentől.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár 68–89 (13–20, 29–32, 14–24, 12–13)

MVM-OSE Lions–Debreceni EAC 97–104 (22–25, 24–18, 20–20, 19–22, 12–19) – hosszabbítás után

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 93–87 (22–28, 28–18, 22–17, 21–24)

Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–86 (22–22, 22–17, 22–16, 12–31)