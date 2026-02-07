A norvég meglepetésember nyerte meg a női síugrók aranyát az olimpián

Az első sorozatot követően a norvég Anna Odine Ström állt az élen, kereken 100 méteres ugrással, pontosan egy ponttal megelőzve a legnagyobb favoritnak számító, tavaly két világbajnoki címet szerző, idén 13 világkupaversenyt nyerő szlovén Nika Prevcet – aki a talajra érkezéskor elrontotta telemarkját. A harmadik helyen álló japán Marujama Nozomi is mindössze két tizedponttal volt elmaradva, így az első három helyen nagyon szoros volt a verseny.

Amikor a második sorozatban már csak ők voltak hátra, akkor az osztrák Lisa Eder állt az élen, aki második, 100 méteres ugrásával megelőzte a norvég Eirin Maria Kvandalt, s ez a sorozat jobban sikerült neki, mint Marujamának, akinek azonban volt annyi előnye, hogy összesítésben átvegye a vezetést. Prevcnek ezúttal összejött a jó telemark, így viszont 4.4 pontot vert rá ázsiai riválisára. Viszont csak 99.5 méterig szállt, s mivel Ström 101 méterig repült, így hiába kapott jobb stíluspontokat a szlovén, összességében a norvég még egy tizeddel növelni is tudta előnyét.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SÍUGRÁS

Női normál sánc, döntő

1. Anna Odine Ström (Norvégia) 267.3 pont (100.0; 101.0 méter)

2. Nika Prevc (Szlovénia) 266.2 (98.0; 99.5)

3. Marujama Nozomi (Japán) 261.8 (97.0; 100.0)

4. Lisa Eder (Ausztria) 257.3 (95.0; 100.0)

5. Eirin Maria Kvandal (Norvégia) 254.9 (99.5; 98.0)

6. Heidi Traaserud (Norvégia) 248.6 (96.0; 99.0)