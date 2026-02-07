Szélesi Zoltán: A Ferencváros egyértelműen előrébb tart, ugyanakkor a munka meghozza gyümölcsét

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Magabiztosan győzték le az Újpestet: milyen érzés, hogy a csapat tulajdonképpen egy félidő alatt eldöntötte a derbit?

– Boldog vagyok a teljesítmény miatt, és azért is, hogy a szurkolóink örülhettek egy ilyen nagy rangadó után. A drukkereink, ha találkoznak a városban az ellenfél szurkolóival, nyugodtan kérkedhetnek, mert van mivel.

– A rangadó előtt szükséges volt bármilyen módon is motiválni a labdarúgókat?

– A mérkőzés előtt elmondtam a játékosoknak, ha valakit nem motivál egy ilyen kilencven perc, akkor probléma van. Annak idején játékosként is sok ilyen mérkőzésen vettem részt, tudom, olykor elszabadulnak az indulatok. Hangsúlyoztam, ezt a meccset fejben kell megnyerni, örülök, mert sikerült.

– Amikor Varga Barnabás volt a csapat centere, egyértelműen sok gólt szereztek beadások után, az Újpest elleni mérkőzés azt mutatta, ebben a játékelemben továbbra is erős a Fradi…

– Nem szabad elfelejteni, most már másféle beadásokra van szükség. A játékosoknak mindig tisztában kell lenniük azzal, ki mellett játszik. Varga Barnabás fejjel nagyon jó volt, az volt az óriási erőssége, a nemrég szerződtetett Franko Kovacevic másképpen értékesíti a helyzeteit. A csütörtöki edzésen gyakoroltuk is a laposabb beadásokat – meg is lett az eredménye!

Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– A jobbról érkező beadások levédekezése rengeteg problémát okozott. Ez figyelem és összpontosítás kérdése?

– Az elsődleges problémánk abból adódott, hogy nem helyeztünk nyomást a Fradi védelmére, túl gyorsan mentek át a hazaiak az első sorunkon. Tisztában voltunk vele, az ellenfelünk próbálkozik majd beadásokkal, így is volt. Egyébként ez már az első két tavaszi bajnokin is típushiba volt nálunk, ezért is nyúltam bele a félidőben az összeállításba.

– Mennyire frusztráló egy Újpest-érzelmű edzőnek, hogy a csapat már tíz éve nem tudja legyőzni legnagyobb riválisát?

– Szűk tíz évet nézőként, igaz, erősen újpesti érzelmű nézőként éltem meg, az sem volt jó, de a mostani a kispadon sem. Újpesten új munkát kezdtünk el, az előző két bajnokin volt lehetőségünk gólt, gólokat szerezni, ezúttal viszont nem igazán. A Ferencváros egyértelműen előrébb tart, ugyanakkor továbbra is vallom, a munka meghozza gyümölcsét.

– Két hazai bajnoki következik, a DVSC és a DVTK elleni. Miben szükséges feltétlenül előrelépni, hogy a játék eredménnyel is párosuljon?

– Jó lenne, ha például mindenkire számíthatnék. Többen is sérülés után vannak, az ő formájuk sem az igazi még. Három mérkőzésen egy pontot szereztünk, jövő héten jön a nagyon jó passzban lévő DVSC, majd pedig a DVTK-t is fogadjuk. Nyilván az elsőn is mindent megteszünk, hogy pontot szerezzünk, jó eredményt érjünk el, a másodikat pedig egyértelműen meg kell nyernünk.