Hosszú Katinka: Mosolyogva fejezem be

– Többször szárnyra kelt már, hogy visszavonul, sokszor beszélgettünk korábban a lezárásról: hogyan jutott el a szerda esti bejelentésig? Sokat vívódott, nehezen mondta ki, hogy itt a vége?

– Sokan tekintik mérföldkőnek a visszavonulást, én nem ezt érzem, mert van egy folyamat az életemben, szépen követi egymást minden, emellett pedig hihetetlenül hosszú pályafutás van mögöttem.

– A harmincöt évéből több mint harmincat az uszodában töltött, ez tényleg hihetetlenül hosszú idő.

– És ebben volt minden, mert a sikerek mellett azért hullámvölgyek is akadtak, de ez a három évtized igazi ajándék volt, nincs bennem semmiféle hiányérzet. Az érmek, a világcsúcsok is sokat adtak, ám elmondhatom azt is, hogy sokféle felkészülésem volt, úsztam vidéken, Los Angelesben, Budapesten – jártam a világot.

– A kicsi Katinka, aki a kamerák előtt is kijelentette, hogy olimpiai bajnok akar lenni, vajon mit mondana a visszavonuló Katinkának?

– Ezt nem feltétlenül tudom, de az biztos, ha a kicsi Katinka sejtette volna, hová jut majd, nem lettek volna kétségei az évek során. Habár az önmagunkban való kételkedés átalakítható tökéletességre törekvéssé, ami előnyt jelenthet. Akinek volt harmincéves, de akár csak rövidebb versenysportolói pályafutása, tudja, miről beszélek.

Az első világbajnoki aranyérmét Rómában szerezte Hosszú Katinka (Fotó: AFP)

BAJNOKOKAT MOTIVÁLT AZZAL, HOGY A HATÁRAIT FESZEGETTE

– Mit jelent Hosszú Katinkának az, hogy ő Hosszú Katinka?

– Leginkább azt, hogy bizonyítottam magamnak, mindig is ez volt a legfontosabb. A nap végén mindig csak az számít, mi marad meg neked. Saját magadnak. Ha majd öregkoromban visszagondolok, ott lesz a kezemben életem története, de már most, harmincöt évesen elmondhatom, sok olyat éltem át, amit ritkán élhet meg az ember. Rengeteg ilyen pillanatom van.

– Másként kérdezem: felfogja az ember, hogy ő Hosszú Katinka?

– A sok érmet, a sikereket nehezen fogom fel – a saját perspektívámból könnyebben megy. Mert én mentem előre, csináltam a dolgomat úgy, hogy közben mindig a határaimat feszegettem. Azt viszont nem tudtam, hogy másokra milyen nagy hatással vagyok: nagy úszók és nagy bajnokok írták, hogy én inspiráltam őket, hogy én hoztam reflektorfénybe a női sportot, és hogy ezt láthatták, őket is a bajnoki címig vezette. Azért az ilyenekbe még bele kell szoknom… Azt még nem vagyok képes felfogni, hogy a sporttörténelemnek is meghatározó alakjává váltam az évek során.

– Mit gondol, mi volt a kulcs, mitől, miért válhatott ekkora klasszissá?

– A legnagyobb motivációm az volt, hogy szerettem úszni. Engem ez tartott a sportban, mert bármilyen hihetetlen, a sok eredménytől, a sikerektől is meg lehet csömörleni. De mert engem nem ez hajtott, hanem az, hogy imádtam úszni, jöhetett bármilyen nehézség vagy mélypont, ez az érzés mindig visszahúzott és tudatosította bennem, miért is csinálom.

– Volt szerencsém egészen közelről végigkövetni a felnőttpályafutását, de sohasem tudott arról meggyőzni, hogy az úszás a maga monotóniájával, a faltól falig tempózással, a sok edzéssel szeretni való is lehet…

– Maga az úszás, a mozgás adja az örömöt. Mi, úszók szoktuk egymás között beszélni, hogy annak, aki nem tud jól úszni, nehéz átadni, milyen jó érzés úszni. A vízben lenni, a vízben siklani életérzés. Órákon keresztül csinálod egy napon belül, így olyan szinten ismered meg magad, mint más talán soha: be vagy zárva önmagadba, és minden alkalommal le kell győznöd önmagadat – sokszor nem is látod a melletted úszót, mert a látásod homályos, nem hallasz semmit, szóval tényleg csak te vagy és a belső hangod. Az egy más világ. Szerintem az úszók nagyobb része ezért is introvertált. Mi magunkban élünk. És annyiszor győzzük le magunkat, hogy újra meg újra akarjuk ezt az érzést.

– Marad ebből az érzésből a civil életre is?

– Ha megtalálod magad, a hétköznapok során is könnyebben tudsz magadra figyelni. Az úszás kitisztítja az ember fejét – szeretem továbbra is, az életem része marad.