Döntő szettben győzte le a Kaposvárt a Nyíregyháza a női röplabda Extraligában

A vendégcsapat szerdán még Szlovéniában harcolta ki a Challenge-kupa elődöntőjébe kerülést, míg a nyírségiek hazai pályán játszottak körömrágós Magyar Kupa-negyeddöntőt a MÁV Előrével, ahol 3:0-s vereséget követően, aranyjátszmában jutottak a négy közé.

Az első játszmában a vendégek domináltak, s volt szettlabdájuk a másodikban is, de onnan fordítottak a hazaiak, majd a harmadik játszmát is megnyerték. A negyedik felvonásban 23:18-nál pedig közel álltak a 3:1-es sikerhez, de ezúttal meg a kaposváriak fordítottak. A döntő szett végén aztán megint 13:13 volt az állás, de ezúttal a szabolcsiak szerezték meg az utolsó két pontot.

A kaposváriak így matematikailag még nem biztosították be második helyüket az alapszakaszban, hiszen az Újpest mindössze egy ponttal van lemaradva tőlük, azonban a helycseréhez nekik a címvédő Vasas Óbudát kellene legyőzniük vasárnap.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

FATUM NYÍREGYHÁZA–KHG KAPOSVÁRI NRC 3:2 (–20, 24, 20, –25, 13)

Nyíregyháza, 310 néző. V: Varjasi, Horváth M.

FATUM: Del Burgo 7, PETROVICS 20, Földi 2, DAVIDOVIC 25, PAMPUCH 18, ÖHMAN 18. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas G. Edző: Pampuch Csaba

KAPOSVÁR: Bagyinka 3, RABELO 26, Horváth L. 6, DA SILVA 20, Fegyik 13, Giorgi 10. Csere: Szerencsés, Guimares (liberók), Szerényi 3, Kalmár, Sztekovics. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 9:6, 13:8, 15:17, 16:21, 20:23. 2. játszma: 4:1, 6:9, 12:10, 14:15, 17:16, 18:19, 23:21, 23:24. 3. játszma: 0:1, 3:2, 6:8, 11:9, 13:13, 16:14, 21:16, 24:19. 4. játszma: 1:0, 3:4, 10:7, 13:11, 19:12, 23:18, 23:24. 5. játszma: 1:2, 6:4, 7:8, 11:8, 12:11, 13:13