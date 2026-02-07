Nemzeti Sportrádió

A birkózó Takács István aranyérmes Zágrábban

Vágólapra másolva!
2026.02.07. 21:06
null
Takács István (szemben) nyert Zágrábban (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)
Címkék
Takács István Lévai Zoltán birkózás
Takács István aranyérmet nyert a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában a nemzetközi szövetség Zágrábban zajló rangsorversenyének szombati versenynapján.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az Európa-bajnok Takács, valamint a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Szilvássy Erik három, a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás két nyert mérkőzés után jutott az elődöntőbe. Ott Takács 6–2-re verte a horvát Matej Mandicot, Lévai pedig 2–1-re Szilvássyt.

A döntőben Takács a második menetben megcsinált egy hátsó alsó kiemelést, ezzel 3-1-re győzött, s a hazai válogatóverseny döntője után újra felülmúlta Lévai Tamást. Szilvássy a bronzért kiléptetéssel 2–1-re nyert.

A férfiak 77 kilogrammos kategóriájában a vb- és Eb-második Lévai Zoltán egy bolgár és két üzbég riválist legyőzve került a döntőbe, ahol az iráni Ali Oszkuval találkozott és 9–1-re, technikai tussal kikapott. A vb-bronzérmes Fritsch Róbert a harmadik helyen végzett.

 

Takács István Lévai Zoltán birkózás
Legfrissebb hírek

Végh Richárd ötödik a zágrábi UWW-versenyen

Birkózás
2026.02.05. 19:51

Két ötödik helyezés a zágrábi UWW-rangsorverseny első napján

Birkózás
2026.02.04. 19:55

Birkózás: 27 magyar lép szőnyegre a zágrábi rangsorolóversenyen

Birkózás
2026.02.03. 17:41

Takács István legyőzte Lévai Tamást a birkózók válogatóversenyén

Birkózás
2026.01.24. 17:40

Kezdődik a birkózóidény, újra a Budapesti Honvéd ad otthont a rajtnak

Birkózás
2026.01.22. 14:12

Jótékonysági akció a sóvidéki birkózókért a Nemzeti Sport Gálán

Birkózás
2026.01.12. 08:58

Így telik a karácsony a Losonczi családban

Birkózás
2025.12.24. 14:28

Bacsa Péter: Jól indítottuk az olimpiai ciklust

Birkózás
2025.12.24. 06:45
Ezek is érdekelhetik