A birkózó Takács István aranyérmes Zágrábban

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az Európa-bajnok Takács, valamint a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Szilvássy Erik három, a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás két nyert mérkőzés után jutott az elődöntőbe. Ott Takács 6–2-re verte a horvát Matej Mandicot, Lévai pedig 2–1-re Szilvássyt.

A döntőben Takács a második menetben megcsinált egy hátsó alsó kiemelést, ezzel 3-1-re győzött, s a hazai válogatóverseny döntője után újra felülmúlta Lévai Tamást. Szilvássy a bronzért kiléptetéssel 2–1-re nyert.

A férfiak 77 kilogrammos kategóriájában a vb- és Eb-második Lévai Zoltán egy bolgár és két üzbég riválist legyőzve került a döntőbe, ahol az iráni Ali Oszkuval találkozott és 9–1-re, technikai tussal kikapott. A vb-bronzérmes Fritsch Róbert a harmadik helyen végzett.