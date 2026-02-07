Nemzeti Sportrádió

Moon Wonjun minden távon indul a téli olimpián

2026.02.07. 22:04
Fotó: FB/Team Hungary
A magyar színekben versenyző Moon Wonjun mindhárom egyéni távon indul a rövid pályás gyorskorcsolyázók olimpiai viadalán Milánóban.

Bánhidi Ákos ágazati igazgató az MTI-nek elmondta, a szombati technikai értekezleten kellett leadni a végleges egyéni nevezéseket, ez alapján a dél-koreai születésű sportoló mindhárom számban, azaz 500, 1000 és 1500 méteren is rajthoz áll, míg a két hosszabbik távon a pénteki megnyitó ünnepség zászlóvivője, Nógrádi Bence indul még. A nőknél a várakozásoknak megfelelően Végi Diána Laura lesz az, aki három egyéni számban szerepel, míg a leghosszabb távon junior világbajnok és szintén zászlóvivő Somodi Maja 1000 és 1500 méteren méreti meg magát.

„A nőknél nem sok kérdés volt, mert két indulónk van, így 1000 és 1500 méteren nem kellett választani, 500-on pedig a sprinteralkatú Végi indul, ahogy a kvótát is ő szerezte a legrövidebb távon” – kezdte indoklását a sportvezető. "A férfiaknál 500-on Moon személyében szintén az indulási jogot kiharcoló versenyző mellett döntött a szakvezetés".

A magyar válogatott további két tagja, Tiborcz Dániel és Major Dominik az 5000 méteres férfi váltó tagjaként lép jégre biztosan, előbbi még a 2000 méteres vegyes váltó esetében is szóba jöhet.

A rövidpályás gyorskorcsolyázók versenyei kedden délelőtt kezdődnek a Forum di Milánóban.

 

