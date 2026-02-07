A nagy rivális letaszította Portugáliát a trónról, Spanyolország nyolcadszor futsal Európa-bajnok

A ljubljanai finálét végig óriási küzdelem jellemezte, de valamivel mindvégig a spanyolok voltak jobbak, s bár a második félidő első felében az előző két Eb-n győztes portugáloknak sikerült kiegyenlíteniük, a hajrát a rivális bírta jobban.
A spanyolok a 36. percben kerültek 4–3-as előnybe a triplázó Antonio Pérez harmadik góljával, s innen már nagy csatában kivédekezték a hátralévő időt, sőt, az utolsó pillanatban még egy ötödik gólt is szereztek, kihasználva, hogy a portugálok mindent egy lapra feltéve támadtak.
A spanyol futsalválogatott tizedszer játszott Eb-döntőt, s ez a nyolcadik sikere.
FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
DÖNTŐ
Spanyolország–Portugália 5–3 (3–2)
Gólszerző: Antonio Pérez (2., 20., 36. – a másodikat büntetőből), Raya (3.), Adolfo (40.), ill. Afonso Jesús (5.), Rúben Góis (7.), Pauleta (30.)
A 3. HELYÉRT
Franciaország–Horvátország 5–5 (1–3) – hatméteresekkel 5–6
|A futsal Európa-bajnokságok döntői és győztesei
1996 – Spanyolország: Spanyolország–Oroszország 5–3
1999 – Spanyolország: Oroszország–Spanyolország 3–3 – hatméteresekkel 4–2
2001 – Oroszország: Spanyolország–Ukrajna 2–1 – aranygóllal
2003 – Olaszország: Olaszország–Ukrajna 1–0
2005 – Csehország: Spanyolország–Oroszország 2–1
2007 – Portugália: Spanyolország–Olaszország 3–1
2010 – Magyarország: Spanyolország–Portugália 4–2
2012 – Horvátország: Spanyolország–Oroszország 3–1 – hosszabbítás után
2014 – Belgium: Olaszország–Oroszország 3–1
2016 – Szerbia: Spanyolország–Oroszország 7–3
2018 – Szlovénia: Portugália–Spanyolország 3–2 – hosszabbítás után
2022 – Hollandia: Portugália–Oroszország 4–2
2026 – Lettország, Litvánia, Szlovénia: Spanyolország–Portugália 5–3
A győztesek
8: Spanyolország
2: Olaszország, Portugália
1: Oroszország