A nagy rivális letaszította Portugáliát a trónról, Spanyolország nyolcadszor futsal Európa-bajnok

A ljubljanai finálét végig óriási küzdelem jellemezte, de valamivel mindvégig a spanyolok voltak jobbak, s bár a második félidő első felében az előző két Eb-n győztes portugáloknak sikerült kiegyenlíteniük, a hajrát a rivális bírta jobban.

A spanyolok a 36. percben kerültek 4–3-as előnybe a triplázó Antonio Pérez harmadik góljával, s innen már nagy csatában kivédekezték a hátralévő időt, sőt, az utolsó pillanatban még egy ötödik gólt is szereztek, kihasználva, hogy a portugálok mindent egy lapra feltéve támadtak.

A spanyol futsalválogatott tizedszer játszott Eb-döntőt, s ez a nyolcadik sikere.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

DÖNTŐ

Spanyolország–Portugália 5–3 (3–2)

Gólszerző: Antonio Pérez (2., 20., 36. – a másodikat büntetőből), Raya (3.), Adolfo (40.), ill. Afonso Jesús (5.), Rúben Góis (7.), Pauleta (30.)

A 3. HELYÉRT

Franciaország–Horvátország 5–5 (1–3) – hatméteresekkel 5–6