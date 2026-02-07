Nemzeti Sportrádió

A nagy rivális letaszította Portugáliát a trónról, Spanyolország nyolcadszor futsal Európa-bajnok

2026.02.07. 21:50
Spanyolország 10 év után újra Európa-bajnok (Fotó: Getty Images)
A spanyol válogatott nyerte meg a lett, litván, szlovén közös rendezésű férfi futsal Európa-bajnokságot, miután a szombati döntőben 5–3-ra legyőzte a legutóbb aranyérmes portugál csapatot.

A ljubljanai finálét végig óriási küzdelem jellemezte, de valamivel mindvégig a spanyolok voltak jobbak, s bár a második félidő első felében az előző két Eb-n győztes portugáloknak sikerült kiegyenlíteniük, a hajrát a rivális bírta jobban.

A spanyolok a 36. percben kerültek 4–3-as előnybe a triplázó Antonio Pérez harmadik góljával, s innen már nagy csatában kivédekezték a hátralévő időt, sőt, az utolsó pillanatban még egy ötödik gólt is szereztek, kihasználva, hogy a portugálok mindent egy lapra feltéve támadtak.

A spanyol futsalválogatott tizedszer játszott Eb-döntőt, s ez a nyolcadik sikere.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
DÖNTŐ
Spanyolország–Portugália 5–3 (3–2)
Gólszerző: Antonio Pérez (2., 20., 36. – a másodikat büntetőből), Raya (3.), Adolfo (40.), ill. Afonso Jesús (5.), Rúben Góis (7.), Pauleta (30.)
A 3. HELYÉRT
Franciaország–Horvátország 5–5 (1–3) – hatméteresekkel 5–6

A futsal Európa-bajnokságok döntői és győztesei

1996 – Spanyolország: Spanyolország–Oroszország 5–3

1999 – Spanyolország: Oroszország–Spanyolország 3–3 – hatméteresekkel 4–2

2001 – Oroszország: Spanyolország–Ukrajna 2–1 – aranygóllal

2003 – Olaszország: Olaszország–Ukrajna 1–0

2005 – Csehország: Spanyolország–Oroszország 2–1

2007 – Portugália: Spanyolország–Olaszország 3–1

2010 – Magyarország: Spanyolország–Portugália 4–2

2012 – Horvátország: Spanyolország–Oroszország 3–1 – hosszabbítás után

2014 – Belgium: Olaszország–Oroszország 3–1

2016 – Szerbia: Spanyolország–Oroszország 7–3

2018 – Szlovénia: Portugália–Spanyolország 3–2 – hosszabbítás után

2022 – Hollandia: Portugália–Oroszország 4–2

2026 – Lettország, Litvánia, Szlovénia: Spanyolország–Portugália 5–3

A győztesek

8: Spanyolország

2: Olaszország, Portugália

1: Oroszország

 

 

