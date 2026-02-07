Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: kettős japán győzelem a férfi hódeszkások között big airben

2026.02.07. 21:35
Fotó: Getty Images
Kettős japán sikerrel zárult a férfi hódeszkások big air versenyszáma szombaton, a milánói-cortinai téli olimpián: győzött Kimura Kira, megelőzve honfitársát, Kimata Rjomát.

Az aranyérmes sportoló legutóbb ebben a versenyszámban világbajnoki 11. helyezett volt, míg másodikként záró riválisa 2020-ban ifjúsági olimpiai bajnok, tavaly pedig vb-t nyert big airben.

A most harmadikként végző kínai Szu Csi-ming ifjúsági olimpiai bajnok volt 2022-ben.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
HÓDESZKA
Férfi big air, döntő
1. Kimura Kira (Japán) 179.5 pont
2. Kimata Rjoma (Japán) 171.5
3. Szu Csi-ming (Kína) 168.5

 

