Téli olimpia: kettős japán győzelem a férfi hódeszkások között big airben

Az aranyérmes sportoló legutóbb ebben a versenyszámban világbajnoki 11. helyezett volt, míg másodikként záró riválisa 2020-ban ifjúsági olimpiai bajnok, tavaly pedig vb-t nyert big airben.

A most harmadikként végző kínai Szu Csi-ming ifjúsági olimpiai bajnok volt 2022-ben.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

HÓDESZKA

Férfi big air, döntő

1. Kimura Kira (Japán) 179.5 pont

2. Kimata Rjoma (Japán) 171.5

3. Szu Csi-ming (Kína) 168.5