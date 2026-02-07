Európai kézilabdaligák: Papp Nikoletta három gólt lőtt az Európa-ligában

Kácsor Gréta négyszer, Pál Tamara egyszer talált a hálóba a CSM Slatina együttesében, amely hazai pályán 25–21-re nyert az SCM Universitatea Craiova ellen a román élvonalban.

Planéta Szimonetta négy gólt lőtt a PGE MKS Lublinban, amely hazai pályán 37–23-ra verte az Energa Start Elblagot a lengyel női bajnokságban.

A junior világbajnok Suba Sárának hat védése volt a TuS Metzingenben, amely 32–22-re kikapott a HSG Bensheim/Auerbach otthonában a német élvonalban.

Ogonovszky Eszter két góllal segítette 28–14-es sikerhez a címvédő Super Amara Bera Berát a CBM Morvedre otthonában a spanyol bajnokságban. A hazaiaknál Török Lilly három góllal zárt.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a listavezető Dunaszerdahely 16 forduló után is százszázalékos a szlovák–cseh női bajnokság, a Mol Extraliga alapszakaszában, mivel 31–30-ra nyert a DHK Baník Most otthonában. Bánfai Kíra hét, Farkas Júlia hat, Élő Beatrix négy, Molnár Korinna kettő, Pénzes Mónika egy góllal zárt a vendégeknél.

Pergel Andrej két találata ellenére a CB Ciudad de Logrono hazai pályán 27–22-re kikapott a Recoletas Atlético Valladolidtól a spanyol Király-kupa elődöntőjében. Tóth Rajmond hatszor talált be, ám a Rebi BM Cuenca 32–29-es vereséggel távozott a Bathco BM Torrelavega otthonából a spanyol ligában.

Szűcs Bence egy gólt lőtt az USDK Dunkerque-ben, amely 37–21-re kikapott a HBC Nantes otthonában a Francia Kupa negyeddöntőjében.