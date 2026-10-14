Villa-gála a Fener ellen, a Bodö a BVB-t is elkapta, drámai meccsen nyert a Betis – szerdai BL-eredmények
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Feyenoord (holland)–Como (olasz) 3–2 (Zechiel 20., Hadzs Mussza 52., R. Sánchez 82. – öngól, ill. A. Diao 18., Duvikasz 90+3.)
Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) 3–6 (Ljubicic 63., Flecker 74., 78., ill. R. Araújo 22., Barcola 24., 37., 66., J. Frimpong 51., Koumas 72.)
Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (De Roon 20., Malen 51., 58., ill. K. Mbappé 25., Espí 84., Endrick 86., Rüdiger 90+1.)
Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) 6–0 (Manzambi 12., N. Jackson 31., 39., Barkley 67., 72. – az elsőt 11-esből, Abraham 90.)
Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) 3–1 (Pedrinho 34., Tobias 80., Mendoza 86., ill. Majer 28.)
Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) 1–0 (Sjövold 52.)
Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–4 (Haaland 53., 75., ill. D. Doué 13., O. Dembélé 15., Vitinha 32., Akliouche 62.)
Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) 3–2 (Ezzalzuli 47., Cucho 74., Isco 84. – 11-esből, ill. Veiga 54., Samu 61.)
Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) 0–3 (Undav 29., Cruz 65. – öngól, Demirovic 90.)