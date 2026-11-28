Pogacar összességében negyedszer részesült a Vélo című francia szaklap elismerésében, ugyanis 2021-ben is győztes volt.

„Ez a díj fantasztikus. Olyan, mint az Aranylabda egy futballista számára. Ez a trófea a szüleim házában lesz” – mondta a monacói gálán a 28 éves versenyző, aki idén pályafutása során ötödször diadalmaskodott a világ legrangosabb körversenyén, a Tour de France-on, amivel beállította a belga Eddy Merckx, a spanyol Miguel Induráin, a francia Jacques Anquetil és Bernard Hinault csúcsát.

Pogacar éllovasként kénytelen volt feladni a Vuelta a Espanát súlyos sérülése miatt, melyet egy bukásban szenvedett el, így nem tudta begyűjteni utolsó hiányzó trófeáját a nagy háromhetes viadalok közül. Az öt legnagyobb egynapos verseny közül 2026-ban első lett a Milánó-Sanremón, a flandriai körversenyen és a Liege-Bastogne-Liege viadalon, így másodjára triplázott, ami Merckx-nek négyszer sikerült. A történelmi, negyedik diadalra esélye sem volt, mert sérülése miatt kénytelen volt kihagyni a lombardiai körversenyt, melyet az előző öt alkalommal megnyert.

A nőknél a 30 esztendős Vollering azzal érdemelte ki másodszor a Vélo d'Ort, hogy megnyerte a Giro d'Italiát és a Tourt.

A sprinterek között a belga Tim Merlier és a holland Lorena Wiebes győzött.