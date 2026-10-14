Varga Barnabás visszatért, de kikapott az AEK a Sahtartól

Kapufával kezdődött a Sahtar Doneck és az AEK Athén londoni összecsapása a Stamford Bridge-en: a harmadik percben Harold Moukoudi fejese után csattant a lécen a labda. Három perccel később már a vendégek magyar középpályása, Vitális Milán került a figyelem középpontjába, miután Marlon Gomes könyökkel arcon ütötte, amitől vérezni kezdett az orra. A kemény belépő ellenére a magyar légiós folytatni tudta a játékot, igaz, gézzel az orrában kellett futballoznia a találkozó nagy részében. A görögök jobban játszottak, szépségdíjas kontratámadás végén Lovro Majer góljával vezetést szereztek – hat percig voltak előnyben, mivel Pedrinho értékesítette a VAR-vizsgálatot követően megítélt tizenegyest.

A félidőig a Sahtar járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, Pedro Henrique beadásnak tűnő, kapura tartó labdája súrolta a lécet. A szünet után ismét az athéniak veszélyeztettek, a 49. percben Lazarosz Rota került ziccerbe, ám a spárgázó Dmitro Riznik bal lábában elakadt a labda. Hét perccel később Razvan Marin villant meg, a román középpályás 24 méterről elvégzett szabadrúgása után a hazaiak kapusa bravúrral hárított.

Hiányzott egy jó befejező az AEK Athénból, Marko Nikolics be is cserélte a sérüléséből felépülő Varga Barnabást Luka Jovics helyére a 78. percben. Csakhogy a szerb csatár olyan lassan hagyta el a játékteret, hogy a negyedik játékvezető büntetésképpen nem engedte fel egy perc erejéig a gyepre a magyart, az addig futó ukrán akció pedig góllá érett – Alberto Brignoli kapus lábáról ment a labda a kapuba –, majd Gleiker Mendoza vitte be a kegyelemdöfést: a Sahtar így tehát megszerezte a három pontot. 3–1

A szerdai esti BL-meccsek első gólját az Aston Villa szerezte a Fenerbahce elleni hazai meccsen: a 12. percben Johan Manzambi a tizenegyespont környékéről szánta el magát lövésre s a labda Martin Skriniaron irányt változtatva hullott a hálóba. A túloldalon két percen belül Vedat Muriqi próbálkozhatott kétszer is, de Szuzuki Zion mindkét alkalommal bravúrosan avatkozott közbe. Aztán a Villa villant kétszer: a Nicholas Jackson szép szólója után eleresztett lövést még sikerült védenie Edersonnak, ám a szenegáli támadó nem adta fel, s 31. percben Boubacar Kamara passzából percízen kilőtte a jobb alsó sarkot. A birminghamiek centerével ezt követően sem bírtak a törökök, nem csoda hát, hogy a harmadik gól is az ő nevéhez fűződött: szép kombináció után ezúttal Ross Barkley passzát küldte laposan a jobb alsóba.

Ross Barkley aztán a második félidőben maga is betalált: a 69. percben az Ismail Yüksek szabálytalansága nyomán megítélt büntetőt értékesítette. Barkley annyira belejött, hogy három perccel később egy megpattanó lövéssel ő is duplázott. Arról, hogy a kiütés teljes legyen, Tammy Abraham gondoskodott, a cserecsatár a szintén a padról beállt Alysson passzából szerezte a hatodikat. 6–0

Fölényben és veszélyesebben is játszott odahaza a Real Betis az FC Porto elleni sevillai összecsapás első félidejében: az andalúziaiak tizenháromszor célozták meg a portugálok kapuját, ám mindössze egyszer adtak munkát Diogo Costának, akinek Ángel Ortiz lövését kellet védenie az első negyedóra végén. Aztán a hazai közönség számára következtek izgalmas percek, a Porto védője, Martim Fernades ugyanis a kapuba talált, de VAR-vizsgálat kiderítette, előtte kezezés történt.

A szünet után nem kellett sokat várni az első gólra: a 47. percben Abde Ezzalzuli pazarul lőtte ki a vendégek kapujának bal felső sarkát. Kisvártatva Antony növelhette volna az előnyt, ám a brazil válogatott szélső a kapufát találta el. A kimaradt lehetőség meg is bosszulta magát, az 54. percben ugyanis Gabri Veiga szabadrúgásból bombázott a jobb felsőbe. S ha ez nem volt elég sokkoló a házigazdák híveinek, jött az újabb csapás: egy óra elteltével a Porto csereként beállt spanyolja, Samu volt eredményes. A Betis persze nem adta fel, és az utolsó negyedórához közeledve Antony passzából Cucho Hernández egyenlített, majd a 84. percben a hétvégi bajnokin kétszer is eredményes Isco nyerte meg a meccset a zöld-fehéreknek. 3–2

Már-már nyomasztó hazai labdabirtoklási fölényt hozott a Bodö/Glimt és a Borussia Dortmund meccsének első félideje, ám a házigazda norvég csapat dominanciája ellenére sem született gól. Nem úgy a másodikban: az 52. percben Fredrik Sjövold iramodott meg és kapott remek labdát, Sondre Auklend pedig remekül tálalt elé, a jobbhátvéd pedig kilőtte a bal alsó sarkot. A Dortmund hátrányba kerülve igyekezett mozgósítani tartalékait, előbb Felix Nmecha, aztán Serhou Gurassy, majd Ethan Nwaneri – utóbbi kétszer is – szerezhetett volna gólt, de a norvégok kibírták a német rohamokat, és összességében megérdemelten nyertek. 1–0

Az első félidő ugyan kiegyenlítettnek tűnt a Slovan–VfB Stuttgart mérkőzésen, de a helyzetek és a kapura lövések száma alapján azonban egyértelmű volt a németek fölénye. A pozsonyiak egy ideig még megúszták kapott gól nélkül, ám a 29. percben Deniz Undav a bal oldalon kapott labdát, majd kilőtte a bal alsó sarkot. A szünetig többször is Dominik Takacs kapus mentette meg csapatát, majd, amikor már ő is tehetetlen volt, Josha Vagnoman lövése a felső lécen csattant.

A második félidőt óriási lendülettel kezdte a hazai együttes, és az 54. percben Suleiman Camara a hálóba talált. A közel három percig tartó videobírós vizsgálat után azonban les miatt érvénytelenítették a gólt. Ezután Sandro Cruz került kétszer is a középpontba. Előbb a felső kapufát találta telibe, majd nem sokkal később szerencsétlenül a saját kapujába juttatta a labdát, amivel gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést. Az utolsó szó a cserember Ermedin Demirovicé volt, aki Lorenz Assignon beadását bólintotta a kapuba. 0–3

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Feyenoord (holland)–Como (olasz) 3–2 (Zechiel 20., Hadzs Mussza 52., R. Sánchez 82. – öngól, ill. A. Diao 18., Duvikasz 90+3.)

Linzer ASK (osztrák)–Liverpool (angol) 3–6 (Ljubicic 63., Flecker 74., 78., ill. R. Araújo 22., Barcola 24., 37., 66., J. Frimpong 51., Koumas 72.)

Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (De Roon 20., Malen 51., 58., ill. K. Mbappé 25., Espí 84., Endrick 86., Rüdiger 90+1.)

Aston Villa (angol)–Fenerbahce (török) 6–0 (Manzambi 12., N. Jackson 31., 39., Barkley 67., 72. – az elsőt 11-esből, Abraham 90.)

Sahtar Doneck (ukrán)–AEK Athén (görög) 3–1 (Pedrinho 34., Tobias 80., Mendoza 86., ill. Majer 28.)

Bodö/Glimt (norvég)–Borussia Dortmund (német) 1–0 (Sjövold 52.)

Manchester City (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 2–4 (Haaland 53., 75., ill. D. Doué 13., O. Dembélé 15., Vitinha 32., Akliouche 62.)

Real Betis (spanyol)–Porto (portugál) 3–2 (Ezzalzuli 47., Cucho 74., Isco 84. – 11-esből, ill. Veiga 54., Samu 61.)

Slovan Bratislava (szlovák)–VfB Stuttgart (német) 0–3 (Undav 29., Cruz 65. – öngól, Demirovic 90.)