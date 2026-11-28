LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1446 néző. Vezette: Zierkelbach

KISVÁRDA: Popovics – Melnik, Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Babják (Szikszai, 82.), Bíró B., Youga (Mbock, 90+4.), Mesanovic – Herc (Matanovics, a szünetben), T. Balogun (Novothny, 82.). Vezetőedző: Kuttor Attila

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Antonov – Zikovic – Manner, Hős (Májer, 65.), Katona M. – Katona B. (Batoum, 83.), Kvasina. Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerző: Soltész D. (52.), Babják (81.), Novothny (90+3.), ill. Zikovic (7.), Kvasina (88.)

Kiállítva: Manner (55.)