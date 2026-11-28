TÖBB MINT HAT ÉVTIZEDE, 1964 óta a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) évről évre rangos elismerésben részesíti az adott esztendőben a legjobb és legemlékezetesebb teljesítményt nyújtó atlétákat. A hagyomány idén sem szakadt meg, a szombat esti díjátadó gálának a Testnevelési Egyetem adott otthont.

2026-ban az év férfi atlétája immár nyolcadszor Halász Bence lett, aki ezzel utolérte nagy elődjét, a szintén ugyanennyiszer díjazott Pars Krisztiánt. A Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője a nyáron egyértelműen szintet lépett, pályafutása eddigi legnagyobb sikerét elérve Európa-bajnok lett Birminghamben, 84.25 méteres dobásával országos csúcstartóvá lépett elő és a nemzetközi örökranglistán is a legjobb tízbe került. Ez volt az év legnagyobb dobása a teljes planétán, egyébként 12 versenyéből tízszer is 80 méternél messzebbre juttatta a kalapácsot – a legtöbb viadalán háromszor-négyszer is! Edzője, Németh Zsolt lett az év edzője, klubtársa, Beke Zétény pedig az év junior atlétája.

Vindics-Tóth Lili Anna maratoni sikersztoriját már lapunk hasábjain is megénekeltük. 11 hónapon belül négyszer futotta le a 42 195 méteres klasszikus távot, harmadikra Birminghamben egy kegyetlen pályán Európa-bajnoki ezüstérmet nyert, legutóbb pedig megdöntötte Szabó Nóra országos csúcsát. A szeptember 26-án, Varsóban futott 2:24:48-as idővel már a legnagyobb nemzetközi brandek figyelmét is felkeltette, a 28 éves sportoló nemrég bejelentette, hogy a következőkben az Asics szponzorálja őt.

Hasonlóan fényes jövő várhat a hétpróbázó Kriszt Saroltára is, aki a nyári kontinensviadalon már a felnőttek között is berúgta az ajtót. Még nem volt 20 éves, amikor 6407 pontos teljesítménnyel (U23-as országos csúcs) az előkelő 6. helyen végzett Birminghamben. Edzője, egyben édesanyja, Körmendy Katalin szombaton az év utánpótlásedzője díjban részesült. Az U23-as kategória férfi díjazottja, Szabados Ármin már a tavalyi tokiói vb-n bejutott a döntőbe, ez az idei Eb-n is sikerült neki, a 8. helyen végzett. A még áprilisban, Veszprémben dobott 80.95-je a kalapácsvetés U23-as magyar rekordja.

Az év junior női atlétája, a Vasas fiatal magasugrója, Bátori Lilianna tavaly már a felnőttek között döntőzhetett a fedett pályás Eb-n. Ugyanez az idén szabadtéren nem sikerült neki, mentségére szóljon, hogy néhány nappal előtte még az Egyesült Államok nyugati partján, Eugene-ben szerzett U20-as világbajnoki ezüstérmet.

Venyercsán Bence egy vitatható, utolsó körös büntetésre volt attól, hogy a maratoni gyaloglás dobogóján végezzen az Eb-n, 3:01:18-as országos csúcsa és az így elért 6. helye így is kimagasló eredmény. A 30 éves atléta szombat este az év áttörése díjban részesült.

Az év paraatlétája ezúttal Luterán Petra, az év tagszervezete az ősszel az 50. születésnapját ünneplő A-Plast Ikarus Kertvárosi Atlétika lett. A jövő emberei közül két U18-as Eb-ezüstérmest, Bella Mátyást (hármasugrás) és Emmanuel Sophia Akuchit (400 méter) is díjazták.

AZ ÉV MAGYAR ATLÉTÁJA 2026

Az év férfi atlétája: Halász Bence (Szombathelyi Dobó SE). Az év női atlétája: Vindics-Tóth Lili Anna (Kaposvári Sportiskola). Az év U23-as férfi atlétája: Szabados Ármin (Haladás VSE). Az év U23-as női atlétája: Kriszt Sarolta (MATE-GEAC). Az év junior férfi atlétája: Beke Zétény (Szombathelyi Dobó SE). Az év junior női atlétája: Bátori Lilianna (Vasas). Az év ifjúsági fiú atlétája: Bella Mátyás (Zalaszám ZAC). Az év ifjúsági női atlétája: Emmanuel Sophia Akuchi (Budafoki MTE). Az év paraatlétája: Luterán Petra (Tatabányai Sport Club). Az év áttörése: Venyercsán Bence (BHSE). Az év ultrafutó atlétája: Bódis Tamás (MTK Budapest). Az év hegyifutó atlétája: Szabó Ágota (MATE-GEAC). Az év masters atlétája: Gosztolai Mária Terézia (VEDAC). Az év edzője: Németh Zsolt (Szombathelyi Dobó SE). Az év utánpótlásedzője: Körmendy Katalin (MATE-GEAC). Az év tagszervezete: A-Plast Ikarus Kertvárosi Atlétika. Fair play díj: Szalay Botond és Fedor Dávid. A magyar atlétikáért médiadíj: Péter Ágoston