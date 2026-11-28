A liga honlapja szerint a góllövőlista harmadik helyén álló irányító volt a mezőny legeredményesebb játékosa. A vendégeknél Jánosi Tamás kétszer volt eredményes.

Máthé Dominik 11 góllal az Európa Kupa-címvédő GRK Ohrid legeredményesebb játékosa volt, ám együttese 27–24-re kikapott az Eurofarm Peliszter otthonában az északmacedón élvonalban.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat házigazdaként 29–24-re győzött a nyeretlenül sereghajtó WAT Atzgersdorf ellen az osztrák férfiligában.