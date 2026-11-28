Tóth Rajmond hét találattal járult hozzá a Rebi BM Cuenca 29–28-as hazai győzelméhez a Tubos Aranda Villa de Aranda ellen a spanyol férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.
A liga honlapja szerint a góllövőlista harmadik helyén álló irányító volt a mezőny legeredményesebb játékosa. A vendégeknél Jánosi Tamás kétszer volt eredményes.
Máthé Dominik 11 góllal az Európa Kupa-címvédő GRK Ohrid legeredményesebb játékosa volt, ám együttese 27–24-re kikapott az Eurofarm Peliszter otthonában az északmacedón élvonalban.
Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat házigazdaként 29–24-re győzött a nyeretlenül sereghajtó WAT Atzgersdorf ellen az osztrák férfiligában.
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Európai kézilabdaligák: Máthé Dominik nyolc gólt szerzett
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2026.10.18. 20:48