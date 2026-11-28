

Nagy érdeklődés fogadta a csapatokat szombat délután a Bud Arénában, ami nem véletlen, hiszen ritkán rendeznek errefelé nemzetközi kupameccset! A PLER-Budapestnek legalább olyan jól sikerült az AEK elleni visszavágójának a rajtja, mint ahogyan az egy héttel ezelőtti athéni meccs végjátéka.

Az idegenbeli találkozón 30–30 után már csak a magyar csapat talált be, méghozzá négyszer, így sikerült előnyt szereznie. Budapesten is sok hibával kezdett az AEK, amit a PLER-játékosok köszöntek szépen, tíz perc alatt 7–3-ra megléptek. A kicsit „mackósan” mozgó vendégek az időkérés után is nehezen találtak tiszta helyzetet, pechükre Kránitz Zoltán is kiemelkedően védett.

Tóth Ádám góljai után összesítésben tízre nőtt a PLER előnye, ám még 45 perc hátra volt a párharcból, a koncentráció szintjét továbbra is fent kellett tartani! Az athéniak vezetőedzője, Alexandrosz Alvanosz a 18. percben időt kért (12–4), a hét a hat elleni játékkal próbálta meg csapatát felrázni. Jött is egy könnyű gól beállóból, de hazai oldalon Kemény László is egyszerűnek tűnő figura végén került helyzetbe, majd Milan Vuksic pörgetésével a látványnak is adott.

Alig 22 perc kellett hozzá, hogy ne csak összesítésben, hanem a visszavágón is kialakuljon a tízgólos különbség, Kránitz a nyolcadik védése után az üres kaput is bevette.

A 19–11-ről induló második félidőben hullámvölgybe került a PLER, támadásban zavarodottság lett úrrá a fejekben, technikai hiba követett technikai hibát, az AEK pedig nyolc perc alatt visszajött 21–19-re. Ezekben a pillanatokban a görögök tűntek jó csapatnak, mindenki, aki a pályán volt, hozzá tudott tenni a felzárkózásukhoz. Tíz perc kellett hozzá, hogy Mikita Jakubék rendezzék a soraikat, aminek köszönhetően biztonságossá tudták tenni a helyzetüket a végjáték előtt (30–24).

Sinkovits Benjámin és Gregor Ocvirk nagy gólokat lőtt, Fekete Ádámnak a szélről beugorva még egy lövő csel is belefért a levegőben. Albek Józsefnek a harmadik kiállítása után a lelátón fejeződött be a mérkőzés, de még ez is belefért a továbbjutás szempontjából.

Jó lett volna a hazai meccset is megnyerni, azonban az AEK előbb kiegyenlített, majd egy perccel a vége előtt hetest dobhatott a vezetésért… Canosz Batisz bedobta, majd Fekete kihagyott egy ziccert, az utolsó szó is Batiszé volt. A PLER 36–34-re kikapott az AEK Athéntól, így végül összesítésben két góllal bizonyult jobbnak a riválisánál. A nyolcaddöntőre már 2027-ben, február közepén kerül sor.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

PLER-Budapest–AEK Athén (görög) 34–36 (19–11)

Bud Aréna, 900 néző. V: Berdics, Szorak (szerbek)

PLER: KRÁNITZ 1 – TÓTH Á. 8 (3), SINKOVITS 3, VUKSIC 5, Hegedüs M. 4, OCVIRK 6, Fekete Á. 2. Csere: Bősz (kapus), Mikita 1, Kavin 1, Kemény 2, Borsos T., Albek J., Markez, Szkokán 1. Edző: Lepsényi Sándor

AEK: Kotanidisz – Vistorop 2, Arampacisz, Carvalho 1, Papadonisziu, KOVACEC 6, Torriani 1. Csere: DE SOUZA (kapus), Kukulasz 1, Macuoka 4 (4), ZENNADI 5, Safranko 1, Haritonidisz 2, BATISZ 9 (1), Barros 4. Edző: Rafael Leite Ribeiro

Az eredmény alakulása. 8. p.: 5–3. 14. p.: 9–4. 19. p.: 13–5. 23. p.: 17–6. 26. p.: 18–8. 34. p.: 21–14. 38. p.: 21–19. 41. p.: 25–20. 46. p.: 29–23. 51. p.: 30–27. 54. p.: 34–31. Kiállítások: 12, ill. 18 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/5

Továbbjutott: a PLER, 68–66-os összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Örültünk volna, ha ekkora előnyről a második találkozót is megnyerjük. Már tizennéggyel is jobban álltunk összesítésben, ilyenkor pedig már nehéz ugyanúgy összpontosítani a folytatásban. A második félidőben sikerült megállítanunk az első felzárkózásukat, onnantól kezdve már tudtuk, hogy ki fogunk tartani. Azonban nem szabad ekkora előnyt elszórakoznunk, tanulnunk kell belőle. Hatalmas bravúr, hogy ki tudtuk ejteni az athéni csapatot, a sorsoláson múlik, hogy meddig juthatunk a sorozatban.