Vasárnapi sportműsor: két NB I-es meccs, liverpooli rangadó, Arsenal–Man. City, Magyarország–Szlovákia női kézilabdameccs
NOVEMBER 29., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
15. FORDULÓ
13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
NB III
A 9. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
13.00: MTK Budapest II–ReBase Majosi SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
13.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.05: Brighton–Newcastle United
15.05: Crystal Palace–Hull City
15.05: Fulham–Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.05: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Olympique Marseille
17.15: Toulouse–Rennes
20.45: Lyon–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Freiburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Hoffenheim–Augsburg
19.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)
15.00: Sassuolo–Napoli
18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)
20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints (Tv: Arena4)
19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens
19.00: Indianapolis Colts–New York Giants
19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans
19.00: Miami Dolphins–New York Jets
19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons
22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots
22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders
22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.15: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, feeder, Gdansk
9.00: selejtező
DARTS
Players Championship Finals, Minehead
14.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)
20.00: elődöntő (Tv: Sport2)
22.30: döntő (Tv: Sport2)
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
12.55: Formula–2, futam (Tv: M4 Sport)
17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)
17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA
15.00: VSV Villach (osztrák)–EC KAC (osztrák)
16.00: Vienna Capitals (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
17.00: Milano HC (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)
17.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
17.30: Graz 99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
17.30: FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák)
18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
JYSK-KUPA
16.00: Magyarország–Szlovákia, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
11. FORDULÓ
18.15: Liqui Moly NEKA–ETO University HT (Tv: Sport1)
NÉMET BAJNOKSÁG
18.00: Magdeburg–Eisenach (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
0.00: Cleveland Cavaliers–Miami Heat (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG
VALENCIAI NAGYDÍJ, VALENCIA
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, 2. futam (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: VESC–KHG KNRC
17.00: Békéscsaba–Szent Benedek RA
19.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
World tour sorozat, 4. állomás, Sanghaj
7.00: döntős program
SAKK
VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF
5. JÁTSZMA
15.00: Javokhir Sindarov (üzbég)–Dommaraju Gukesh (indiai)
SZNÚKER
UK Championship
14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)
TEKVANDÓ
9.00: országos bajnokság (Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
Világkupa, férfiak, Copper Mountain
17.45: óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
20.45: óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
Világkupa, nők, Killington
19.30: műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
Északi összetett, világkupa, Ruka
8.50: férfiak, sífutás, 10 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)
10.55: férfiak, síugrás, HS 142, Ruka (Tv: Eurosport1)
Sífutás, világkupa, Ruka
9.45: férfiak, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)
11.55: nők, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)
Sílövészet, világkupa, Kontiolahti
13.00: férfiak, sprint (Tv: Eurosport1)
16.05: nők, sprint (Tv: Eurosport1)
Síugrás, világkupa, Ruka
Férfiak
12.40: HS 142, selejtező (Tv: Eurosport2)
14.20: HS 142 (Tv: Eurosport1)
Síugrás, világkupa, Hinzenbach
Nők
10.00: HS 90 (Tv: Eurosport2)
Szánkó
18.00: világkupa, nők, egyéni, 2. futam, Winterberg (Tv: Eurosport2)
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
DÖNTŐ
15.00: Olaszország–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)
TEREPKERÉKPÁR
12.50: világkupa, nők, Tábor (Tv: Duna World)
ÚSZÁS
Rövid pályás világbajnokság, Peking
3.00: előfutamok (Tv: M4 Sport, 7.00-tól)
VITORLÁZÁS
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG (SSL GOLD CUP), RIO DE JANEIRO
20.00: 2. forduló, 4. (utolsó) futam