NOVEMBER 29., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

14.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

15. FORDULÓ

13.00: Karcagi SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

NB III

A 9. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

13.00: MTK Budapest II–ReBase Majosi SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

13.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.05: Brighton–Newcastle United

15.05: Crystal Palace–Hull City

15.05: Fulham–Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.05: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

15.00: Auxerre–Olympique Marseille

17.15: Toulouse–Rennes

20.45: Lyon–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Freiburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Hoffenheim–Augsburg

19.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

12.30: Udinese–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Sassuolo–Napoli

18.00: Roma–Monza (Tv: Match4)

20.45: Como–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Deportivo–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints (Tv: Arena4)

19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens

19.00: Indianapolis Colts–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.15: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, feeder, Gdansk

9.00: selejtező

DARTS

Players Championship Finals, Minehead

14.00: negyeddöntő (Tv: Sport2)

20.00: elődöntő (Tv: Sport2)

22.30: döntő (Tv: Sport2)

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

12.55: Formula–2, futam (Tv: M4 Sport)

17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)

17.30: Háromszéki Ágyúsok (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA

15.00: VSV Villach (osztrák)–EC KAC (osztrák)

16.00: Vienna Capitals (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

17.00: Milano HC (olasz)–Black Wings Linz (osztrák)

17.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Olimpija Ljub­ljana (szlovén)

17.30: Graz 99ers (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

17.30: FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák)

18.00: Pustertal Wölfe (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

JYSK-KUPA

16.00: Magyarország–Szlovákia, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

11. FORDULÓ

18.15: Liqui Moly NEKA–ETO University HT (Tv: Sport1)

NÉMET BAJNOKSÁG

18.00: Magdeburg–Eisenach (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

0.00: Cleveland Cavaliers–Miami Heat (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

VALENCIAI NAGYDÍJ, VALENCIA

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, 2. futam (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: VESC–KHG KNRC

17.00: Békéscsaba–Szent Benedek RA

19.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

World tour sorozat, 4. állomás, Sanghaj

7.00: döntős program

SAKK

VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF

5. JÁTSZMA

15.00: Javokhir Sindarov (üzbég)–Dommaraju Gukesh (indiai)

SZNÚKER

UK Championship

14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport2)

TEKVANDÓ

9.00: országos bajnokság (Körcsarnok, XIV., Ifjúsági út)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

Világkupa, férfiak, Copper Mountain

17.45: óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

20.45: óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

Világkupa, nők, Killington

19.30: műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

Északi összetett, világkupa, Ruka

8.50: férfiak, sífutás, 10 km, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)

10.55: férfiak, síugrás, HS 142, Ruka (Tv: Eurosport1)

Sífutás, világkupa, Ruka

9.45: férfiak, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)

11.55: nők, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos (Tv: Eurosport1)

Sílövészet, világkupa, Kontiolahti

13.00: férfiak, sprint (Tv: Eurosport1)

16.05: nők, sprint (Tv: Eurosport1)

Síugrás, világkupa, Ruka

Férfiak

12.40: HS 142, selejtező (Tv: Eurosport2)

14.20: HS 142 (Tv: Eurosport1)

Síugrás, világkupa, Hinzenbach

Nők

10.00: HS 90 (Tv: Eurosport2)

Szánkó

18.00: világkupa, nők, egyéni, 2. futam, Winterberg (Tv: Eurosport2)

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

DÖNTŐ

15.00: Olaszország–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

TEREPKERÉKPÁR

12.50: világkupa, nők, Tábor (Tv: Duna World)

ÚSZÁS

Rövid pályás világbajnokság, Peking

3.00: előfutamok (Tv: M4 Sport, 7.00-tól)

VITORLÁZÁS

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG (SSL GOLD CUP), RIO DE JANEIRO

20.00: 2. forduló, 4. (utolsó) futam