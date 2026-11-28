A BAJNOKSÁGBAN MÁR SIKERÜLT, miért ne jöhetne össze nemzetközi porondon is? Gondolhatták az UVSE-nél – Benczur Márton csapata három hét különbséggel a bajnokság után a Bajnokok Ligája csoportkörében fogadta a BVSC-t. Akkor kiélezett első félidő után jórészt a lila-sárgák irányítottak, és 13–11-re nyertek, megőrizve hibátlan mérlegüket az élvonalban. Legalábbis múlt szerdáig, amikor a Népligetben 14–6-ra kikaptak az alapszakaszt később hibátlanul záró FTC-től. Az UVSE második, míg a BVSC negyedikként várja a bajnoki folytatást.

Ami a BL-t illeti, a Vasutas a spanyolok elleni idegenbeli vereség után otthon javított a hollandokkal szemben, az UVSE-nek a De Zaan, majd a Mataró elleni nagy különbségű vereség után viszont szüksége volt a sikerélményre. Ebben támogatására volt a drukkerhad: a kemény mag szólamainál csak az ifjak kereplése volt időnként hangosabb.

Mácsai Eszter és Lendvay Zoé ötméteresből talált be, a kettő között Tiba Panna volt eredményes. Golopencza Szonja az első negyed végén a középkezdés után, a képzeletbeli felezővonalról talált be, ám mint kiderült, időn túl, így érvénytelenítették a gólt. De ha tőle „elvesznek” egyet, elvesz egyet ő is az ellenféltől, a második negyed derekán kifogta Dobi Dorina büntetőjét. Ekkor 3–2 volt az állás a BVSC javára, ez maradt is a nagyszünetig.

Peresztegi-Nagy Kinga kettős emberfórban egyenlített, a folytatásban viszont a vendégek jobban teljesítettek hátul – Tiba Panna rövid időn kétszer is szinte ugyanabból a szögből próbálkozott a rosszkéz oldalon, mindkettő bepattant Golopenczáról, Mácsai ötméteresére Pien Gorter is büntetőből válaszolt, Dobi Dorina találatánál már három volt a vendégelőny (4–7).

Szegény embert pedig az ág is húzza: Lendvay Zoé harmadik gólja a blokkról pattant be (6–10), így hiába lendült bele elöl az UVSE Mácsai vezérletével, nem tudott igazán közel kerülni. Két perccel a vége előtt már lejáróban volt a BVSC támadóideje, Benczur mester már intett a játékosainak, hogy ússzanak előre, erre Dobi kiszorított helyzetből egy fordulás után még ráküldte a labdát kapás oldalról, és ez is bepattant valahogy a hazai kapuba (7–11).

Az UVSE így három kör is után pont nélkül áll, a BVSC végül 11–9-es sikerrel idegenben gyűjtötte be a fontos három pontot, és tapad a hibátlan Mataróra.

A Ferencváros 19–13-ra nyert a Rapallo otthonában. Az olaszok a második negyed közepéig még tartották a tempót, Matajsz Márk együttese azonban még a nagyszünet előtt rákapcsolt, a második félidőben pedig lerohanta vendéglátóját – az utolsó negyedben már nem a védelmek domináltak, 11-szer rezegtek meg a hálók. Az FTC szintén hatpontos, és ugyancsak a második helyen követi a százszázalékos Sabadellt.

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC 9–11 (1–2, 1–1, 3–5, 4–3)

D-CSOPORT

Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo 13–19 (3–6, 2–3, 3–4, 5–6)