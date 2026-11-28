Az utolsó segélykiáltások sem vezettek eredményre: a határozatokat az MKSZ verseny albizottsága november 27-i hatállyal hozta meg. Így az NB II-től az U14-ig minden gárda eredményét törölték.

A megyei hírportál beszámolója szerint péntek este a DKKA közösségi felülete megosztotta a klubhoz közel álló Kohász Fans Facebook-oldal bejegyzését, amiben leírták, bekövetkezett az, amitől végig tartottak és féltek. Itt is megerősítették, hogy szerdán újra lekapcsolták az áramot a sportcsarnokban, így edzéseket lehetetlen volt tartani.

„Nem tudtuk megmenteni a klubunkat, bármennyire is akartuk, bármennyire is hittünk benne. Viszont nem fogjuk hagyni, hogy akik ezt okozták, megússzák felelősségre vonás nélkül. Előző vezetőségek, klub »legenda(k)«, önkormányzat és mindenféle kétes alakok: nem lesztek elfelejtve!” – ígérték a szurkolók.

A Dunaferr korábban ötször nyert magyar bajnokságot és Magyar Kupát, 1999-ben a Bajnokok Ligájában, 1995-ben a KEK-ben, 1998-ban és 2016-ban (akkor már DKKA-ként) az EHF-kupában ért fel a csúcsra.